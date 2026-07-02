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Bývalého olympionika obvinili z poškození jezírka, které Trump nechal natřít

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  22:38
David Hearn zahrává úder ze třetího odpaliště během druhého kola golfového...

David Hearn zahrává úder ze třetího odpaliště během druhého kola golfového turnaje Barbasol Championship. | foto: Reuters

David Hearn patuje na turnaji Greenbrier Classic.
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Bývalý olympijský kanoista David Hearn byl ve čtvrtek obviněn z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno jezírka nedávno nechal prezident Donald Trump natřít bazénovou barvou v odstínu modři na americké vlajce.

Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňátek.

Někdejší trojnásobný olympionik Hearn čelí obvinění z poškození majetku. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová uvedla, že Hearn úmyslně strhl nátěr barvy ze dna jezírka a způsobil škodu ve výši 1000 dolarů (přes 21 tisíc Kč).

Sedmašedesátiletý Hearn podle ní „násilně“ strhl nátěr oběma rukama a choval se agresivně k pracovníkovi parku, který mu řekl, aby přestal.

U „Trumpova“ jezírka hynou kachny. Příčinu zjistí pitva, nádrži hrozí vypuštění

Hearn dříve řekl agentuře AP, že se u jezírka 19. června zastavil během cyklistické vyjížďky, aby se podíval, jak to vypadá. Uvedl, že se krátce dotkl jednoho odlupujícího se kusu, který byl stále připevněn ke stěně jezírka. Následně ho pustil, když ho k tomu pracovník parku vyzval. Doplnil, že ho poté pět hodin zadržovali vojáci Národní gardy a parkoví policisté, než ho pozdě večer propustili.

„Jsem zvědavý občan,“ řekl Hearn. „Sáhl jsem na to, abych zjistil, jaké to je. Bylo to velmi gumové,“ uvedl.

„Nic jsem neponičil, nerozbil ani neodloupl. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, co se děje, mi už nasazovali pouta,“ řekl Hearn deníku The Washington Post.

Úřady kvůli podezření z poškození vodní plochy zatkly nejméně pět lidí. Trump tvrdil, že památku poničili vandalové noži a agresivními chemikáliemi. Rovněž pohrozil, že vandalům může hrozit až desetiletý trest odnětí svobody.

Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky

Trump dříve kritizoval předchozí rekonstrukci za vlády prezidenta Baracka Obamy, která podle něj byla za 34 milionů dolarů (717 milionu Kč) drahá a nezdařená. Nynější cenu opravy, která podle něj vyřešila úniky vody, odhadoval na 1,5 až dva miliony dolarů. Podle federálních záznamů ale stála nakonec 14 milionů dolarů (295 milionů Kč). Nynější opravu také Trump zdůvodňoval letošními oslavami 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti.

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