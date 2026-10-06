Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Rty jako kulomet.“ Trumpova bývalá mluvčí Leavittová bude komentátorkou Fox News

Autor: ,
  8:58
Karoline Leavittová při rozhovoru pro Fox News (22. ledna 2025)

Karoline Leavittová při rozhovoru pro Fox News (22. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025)
Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026)
Karoline Leavittová má teprve půlročního syna.
39 fotografií
Bývalá mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bude od listopadu působit na stanici Fox News jako komentátorka, oznámila v pondělí stanice. Leavittová byla hlavní mluvčí prezidenta Donalda Trumpa do srpna.

Loni v lednu se ve 27 letech stala nejmladším člověkem jmenovaným do této funkce. V roli ji po jejím odchodu dosud nikdo nenahradil.

Očekává se, že na Fox News bude nyní 29letá Leavittová komentovat současné dění v řadě zpravodajských i názorových pořadů.

Trump do své druhé administrativy přizval řadu osobností, které pracovaly pro Fox News. Klíčové posty v jeho kabinetu například obsadili Pete Hegseth jako ministr obrany a Sean Duffy jako ministr dopravy. Leavittová se naopak stala známou osobností jako Trumpova spolupracovnice a do stanice mediálního magnáta Ruperta Murdocha nyní přechází.

Mluvčí Bílého domu končí, po narození dcery chce být s rodinou. Chápu, reagoval Trump

Leavittová se v Bílém domě prosadila jako Trumpova neochvějná obhájkyně, napsal deník The New York Times. Republikánský prezident si pochvaloval její slovní přestřelky s novináři a o jejích rtech řekl, že se „hýbou jako kulomet“.

Mainstreamová média se v tiskové místnosti Bílého domu často stávala terčem její kritiky. Fakt, že byla součástí Trumpova blízkého okruhu, však znamenal, že mohla s novináři sdílet informace přímo od prezidenta.

Od jejího odchodu nedlouho po narození druhého dítěte ji nikdo nevystřídal. Leavittová uvedla, že Bílý dům opouští, aby se mohla soustředit na svou rodinu. S tou nyní žije ve státě New Hampshire, kde vyrůstala.

A co těch 168 dětí, které zabil tvůj šéf? Írán „blahopřál“ mluvčí Bílého domu k dceři

Fox News má úzké vazby na Trumpa, kterého pravidelně v hlavním vysílacím čase obhajují hvězdy stanice jako Sean Hannity a Jesse Watters. Trumpova snacha Lara Trumpová moderuje pořad vysílaný jednou týdně a ministři jeho kabinetu pravidelně v pořadech stanice vystupují.

Vztah Trumpa s Fox News je přesto komplikovaný. Šéf Bílého domu si často na její zpravodajství stěžuje. Minulý týden například na sociální síti Truth Social napsal, že stanice vysílá „zcela negativní narativ“. S odkazem na hnutí svých příznivců Učiňme Ameriku opět skvělou dodal, že „MAGA ani skuteční patrioti nebudou mít Fox nikdy rádi.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Byl obraz Zrzavého falzum? Winklerův fond se raději stáhl z burzy

Libor Winkler, podnikatel, investor, filantrop a majitel domu U Červené lišky....

Investiční fond do umění Pro Arte se tvářil jako butiková investice pro zkušené investory s velkými majetky. Obchodoval se na Pražské burze a točily se v něm obrazy předních českých umělců za desítky...

6. října 2026  9:13

Ukrajina vyslala na moskevský region stovky dronů, tvrdí Rusové

ilustrační snímek

Nejméně dva mrtvé si vyžádaly ukrajinské útoky na moskevský region v noci na úterý. Vyplývá to z informací gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova. Podle starosty ruského hlavního města...

6. října 2026  6:49,  aktualizováno  9:12

Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev

Ukrajina poprvé sestřelila dron Geran-5 automatizovaným kulometem

Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), uvedl mluvčí ukrajinského letectva...

6. října 2026  9:12

Komunální volby 2026: kdo kandiduje na primátora v krajských městech

Kandidáti na primátora 2026

Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr kandidátních listin mají Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1...

6. října 2026  9:12

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Radnice ve Špindlerově Mlýně chce nechat prověřit náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů....

6. října 2026  9:02

KOMENTÁŘ: Divadlo, fotbal, nebo Angelika? Kdo je víc a kdo smí volit

Premium
33. ročník divadelních cen Thálie skončil. Na fotografii je Štefan Margita,...

Kdo usedl na sváteční trůn? Ani umění, ani sport. Jak slavnostní udílení divadelních cen Thálie, tak fotbalové utkání Česka se Španělskem sice mělo své vítěze i své poražené, ale u televizního...

6. října 2026

„Rty jako kulomet.“ Trumpova bývalá mluvčí Leavittová bude komentátorkou Fox News

Karoline Leavittová při rozhovoru pro Fox News (22. ledna 2025)

Bývalá mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bude od listopadu působit na stanici Fox News jako komentátorka, oznámila v pondělí stanice. Leavittová byla hlavní mluvčí prezidenta Donalda Trumpa do...

6. října 2026  8:58

V komunálních volbách v Česku mohou volit Slováci i další cizinci. Co musí splnit?

Ke komunálním volbám v Česku mohou všichni občané EU. Co musí splnit?

Komunální volby nejsou striktně vyhrazené jen pro občany České republiky. K volebním urnám, kde rozhodnou o novém obsazení zastupitelstva, mohou v obcích, kde mají hlášený trvalý či přechodný pobyt i...

6. října 2026  8:53

Exprezident Zeman vystoupí na semináři SPD o vlastenectví i kolaboraci

Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Bývalý prezident a ještě před tím premiér Miloš Zeman se v úterý dopoledne vrátí do Poslanecké sněmovny. Má vystoupit jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české...

6. října 2026  5:41,  aktualizováno  8:51

V Šumperku hořela ubytovna. Jeden člověk zůstal uvězněný, zachránili ho hasiči

V Šumperku hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. (6. října 2026)

V Šumperku v úterý ráno hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. Jednoho z evakuovaných museli vysvobodit z místnosti, odkud se nemohl dostat. Škoda se podle mluvčí hasičů Lucie Balážové vyšplhá...

6. října 2026  7:03,  aktualizováno  8:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jen den před vydáním nové knihy. Zemřel autor bestsellerů a politik Jeffrey Archer

Britský spisovatel a politik Jeffrey Archer (25. dubna 2022)

Ve věku 86 v pondělí zemřel britský spisovatel a konzervativní politik Jeffrey Archer, stalo se tak den před vydáním jeho nové knihy Adam & Eve (Adam a Eva). V noci na úterý o tom informoval portál...

6. října 2026  8:46

Přes 150 ran nožem. Soud otevře případ brutální vraždy na ubytovně

Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí...

6. října 2026  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.