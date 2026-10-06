Loni v lednu se ve 27 letech stala nejmladším člověkem jmenovaným do této funkce. V roli ji po jejím odchodu dosud nikdo nenahradil.
Očekává se, že na Fox News bude nyní 29letá Leavittová komentovat současné dění v řadě zpravodajských i názorových pořadů.
Trump do své druhé administrativy přizval řadu osobností, které pracovaly pro Fox News. Klíčové posty v jeho kabinetu například obsadili Pete Hegseth jako ministr obrany a Sean Duffy jako ministr dopravy. Leavittová se naopak stala známou osobností jako Trumpova spolupracovnice a do stanice mediálního magnáta Ruperta Murdocha nyní přechází.
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Leavittová se v Bílém domě prosadila jako Trumpova neochvějná obhájkyně, napsal deník The New York Times. Republikánský prezident si pochvaloval její slovní přestřelky s novináři a o jejích rtech řekl, že se „hýbou jako kulomet“.
Mainstreamová média se v tiskové místnosti Bílého domu často stávala terčem její kritiky. Fakt, že byla součástí Trumpova blízkého okruhu, však znamenal, že mohla s novináři sdílet informace přímo od prezidenta.
Od jejího odchodu nedlouho po narození druhého dítěte ji nikdo nevystřídal. Leavittová uvedla, že Bílý dům opouští, aby se mohla soustředit na svou rodinu. S tou nyní žije ve státě New Hampshire, kde vyrůstala.
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Fox News má úzké vazby na Trumpa, kterého pravidelně v hlavním vysílacím čase obhajují hvězdy stanice jako Sean Hannity a Jesse Watters. Trumpova snacha Lara Trumpová moderuje pořad vysílaný jednou týdně a ministři jeho kabinetu pravidelně v pořadech stanice vystupují.
Vztah Trumpa s Fox News je přesto komplikovaný. Šéf Bílého domu si často na její zpravodajství stěžuje. Minulý týden například na sociální síti Truth Social napsal, že stanice vysílá „zcela negativní narativ“. S odkazem na hnutí svých příznivců Učiňme Ameriku opět skvělou dodal, že „MAGA ani skuteční patrioti nebudou mít Fox nikdy rádi.“