Bývalá dánská královna upadla. Sotva z nemocnice vyšla, opět se do ní vrátila

Královský palác uvedl, že vzhledem k okolnostem se někdejší královně daří dobře. Vyšetření CT ukázalo větší krvácení v oblasti kyčle.
V nemocnici Margrethe pobývala už od 14. května, kdy lékaři provedli angioplastiku, což je zákrok obnovující průchodnost srdečních tepen postižených chronickým onemocněním nebo akutním infarktem myokardu, a to zavedením malého balónku na místo zúžení tepen.
Královna Margrethe II., která se narodila 16. dubna 1940, vládla Dánsku více než půl století. Na trůn usedla v lednu 1972 po smrti svého otce Frederika IX. Po 52 letech vlády v roce 2024 abdikovala ve prospěch svého nejstaršího syna Frederika. Královna dlouho tvrdila, že nikdy neabdikuje, ale rozsáhlá operace zad v roce 2023 ji přiměla ke změně názoru.