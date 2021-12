Důchodce ve Francii měl v bytě sto mrtvých koček. Těla byla v boxech

Důchodce pravděpodobně trpí hned dvěma psychickými poruchami. Noemův syndrom ho nutil chorobně hromadit zvířata ve snaze je zachránit.

V domě bylo také velké množství nepotřebných a bezvýznamných předmětů, což ukazuje na Diogenův syndrom, uvedla agentura AFP s odkazem na jednoho z odborníků, kteří zasahovali na místě.

Muž, kterému je 81 let, žije v domě od začátku roku sám. Jeho příbuzní již dříve žádali sociální pracovníky, aby na něj dohlédli poté, co se z domu odstěhovala jeho sestra. Když muže před dvěma dny odvezli do nemocnice, požádal svou rodinu, aby dohlédla na kočky.

Přeživší zvířata si vzali do péče veterináři a dobrovolníci. Asociace zvažují, že podají stížnost kvůli týrání zvířat nebo zanedbání péče.