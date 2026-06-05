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Byl informován. Putina seznámili s otevřeným dopisem od Zelenského

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  11:26
Ruský prezident Vladimir Putin byl informován o otevřeném dopise ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, řekl mluvčí Dmitrij Peskov. O Putinově reakci na dopis, ve kterém jej Zelenskyj vyzval k ukončení války, pomlčel.
Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF). (4. června 2026) | foto: Reuters

Dmitrij Peskov (1. června 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...
Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...
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Zelenskyj otevřeným dopisem vyzval Putina, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války, která trvá pátý rok, aniž by Moskva dosáhla svých cílů. Ruskou invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, za válku bez skutečné příčiny.

„Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase ukončit válku, bude Ukrajina dál bojovat za svoji existenci,“ napsal Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i on bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svou vlastní. Rusové jsou podle ukrajinského prezidenta unaveni jak válkou, tak Putinem.

Nebojte se konce války, navrhuji setkání. Co napsal Zelenskyj v dopise Putinovi

„Byl informován,“ reagoval Peskov na otázku, zda se Putin s dopisem seznámil. Reakci prezidenta neupřesnil. „Nebudu předbíhat,“ řekl mluvčí. Podle státní agentury TASS ještě poznamenal, že mezi Moskvou a Kyjevem nejsou žádné oficiální komunikační kanály.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek před novináři prohlásil, že by bylo skvělé, kdyby se prezidenti Ukrajiny a Ruska osobně setkali. Prohlásil také, že Putin i Zelenskyj učiní kompromisy, odmítl však upřesnit, o jaké konkrétně by se mohlo jednat.

Putin a Zelenskyj učiní kompromisy. Bylo by skvělé, kdyby se setkali, uvedl Trump

Rusko na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu v únoru 2022, a rozpoutalo tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů už vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí.

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