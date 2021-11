Padesátníci se vracejí k rodičům, mají pro to pádné důvody, zjistila studie

Příčiny tohoto jevu jsou pozitivní i negativní. Odrostlé „děti“ se do rodných hnízd vracejí buď proto, aby svým rodičům dělaly v dobách lockdownů společnost, nebo je do jejich náručí dohnaly finanční problémy či potíže ve vztazích. Informaci přinesl britský deník The Guardian.



„Pandemie drasticky změnila způsob života lidí,“ říká Stuart Lewis, zakladatel digitální komunity Rest Less, která sdružuje padesátníky a starší lidi. „I řada našich členů se během pandemie vrátila ke svým rodičům,“ dodává.