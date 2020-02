Kdo je Buttigieg, překvapení z Iowy? Nový Obama, který může vyzvat Trumpa

I když existují pochybnosti nad tím, zda byly správně spočítány, konečné výsledky jako vítěze iowských primárek ohlašují Peta Buttigiega, který porazil druhého Bernieho Sanderse o pouhou desetinu procenta.

Přitom na startu nebyl považován za favorita těchto primárek. Podle průzkumů několika celostátních amerických médií měl skončit až na třetím místě za Sandersem a Bidenem. Nakonec však právě on stanul na stupni vítězů, zatímco favorizovaný Biden skončil až čtvrtý.

Iowa není nejdůležitější stát, co se týče počtu hlasů, protože z 1 991 delegátů nominačního sjezdu na ni připadá jen 41 míst. Texas jich má například 228 a Kalifornie 415.

Nicméně v minulosti ti kandidáti, kteří vyhráli v Iowě, vyhráli i celé demokratické primárky. Od roku 1972 se tak stalo v devíti z dvanácti případů. V roce 2008 v Iowě vyhrál Obama, který se poté stal i americkým prezidentem.

Ačkoliv se výsledky mohou průběžně měnit, Buttigiega lze nyní považovat za jednoho z favoritů na vítěze demokratických primárek a tedy možného protivníka prezidenta Donalda Trumpa.

Kdo je Pete Buttigieg?

Pokud by k tomu došlo, byl by to zřejmě velmi zajímavý souboj. Zatímco Trump se ve svých sedmdesáti letech stal nejstarším zvoleným americkým prezidentem, Buttigieg ve svých osmatřiceti by v případě zvolení byl naopak tím nejmladším.

Ačkoliv kvůli svému nízkému věku má poměrně malé politické zkušenosti v porovnání s veterány, kteří usilují o prezidentskou nominaci, je to rovněž výhoda. Sanders i Biden jsou ještě starší než Trump a sedmdesát let je i Elizabeth Warrenové.

Podle serveru Vox Demokratická strana obvykle vyhrává, pokud nominuje mladého, charismatického lídra, který dokáže přesvědčit lidi mimo stranu, že demokratické hodnoty jsou i jejich hodnoty. Tento recept se ukázal být úspěšným v případě Johna F. Kennedyho, Jimmyho Cartera, Billa Clintona či Baracka Obamy.

Právě k posledně jmenovanému bývá Buttigieg často přirovnáván. Např. podle politického analytika Fox News Brita Humea je Buttigieg nejtalentovanější politik, který kdy vzešel z Demokratické strany od Baracka Obamy. Buttigiega přirovnávají k Obamovi i jeho voliči.

Ačkoliv je Biden, bývalý viceprezident v Obamově administrativě, považován za favorita obamovských kruhů, výsledky z Iowy podle konzervativního serveru The Washington Examiner ukazují, že Buttigieg dokáže oslovit ty Obamovy voliče, kteří později přešli k Trumpovi.

Zatímco Obama získal prvenství jako první afroamerický prezident, Buttigieg by v případě porážky Trumpa byl prvním otevřeně homosexuálním prezidentem USA. Není nicméně prvním homosexuálním kandidátem na prezidenta, tím byl Fred Karger z Republikánské strany. Ačkoliv každý pochází z jiné politické partaje, Karger Buttigiega podpořil.

Pokud by Buttigieg vyhrál demokratické primárky, byl by podle serveru Vox nejlevicovějším kandidátem na prezidenta od dob Waltera Mondaleho, kterého v roce 1984 drtivě porazil Ronald Reagan. Navrhuje např. patnáctidolarovou minimální hodinovou mzdu, cestu k občanství pro nelegální imigranty či univerzální přídavek na dítě ve výši nejméně 2 000 dolarů.



I přesto se mu daří vzbudit dojem, že je v podstatě středový. Napomáhají mu v tom velmi radikální postoje jeho protikandidátů.

Například na rozdíl od Warrenové či Sanderse nechce program tzv. Medicare for All (zdravotního pojištění pro všechny), který by zcela eliminoval soukromá pojištění a nahradil současný systém vládou spravovaným zdravotním programem. Jeho plán, tvz. Medicare For All Who Want It (zdravotní pojištění pro všechny, kteří ho chtějí), chce zachovat soukromé zdravotní pojištění jako alternativu k tomu vládnímu.

Pro voliče může být Buttigieg zajímavý i tím, že hovoří několika jazyky. Jeho příznivci v tomto kontextu často ironicky poznamenávají, že je ovládá lépe než současný americký prezident svůj svůj rodný jazyk.

Prezidentský kandidát Buttigieg dokáže hovořit v několika jazycích:

Překážky na cestě k vítězství

Pro svůj příklon k středovým pozicím, kterým chce přebrat část Bidenových voličů, se stal terčem kritiky ze strany radikálně levicových kruhů. Ti jej obviňují z toho, že je služebníkem finančních elit z Wall Street, kteří mají mít zájem na udržení statusu quo. Podle jedné rozšířené konspirační teorie je Buttigied přímo tajným agentem CIA.



Konspirátoři vychází z jeho životopisu. Buttigieg vystudoval na Harvardu a Oxfordu. Po studiích působil v prestižní konzultační firmě McKinsey & Company, odkud po dvou letech odešel, aby sloužil jako zpravodajec pro americké námořnictvo. V roce 2014, jako starosta města South Bend, si vzal sedmiměsíční volno, aby sloužil v Afghánistánu.

Konspiračním teoretikům se zdá též podezřelé, že ho podporuje řada vysoce postavených členů bývalých prezidentských administrativ, např. Obamův vrchní ekonom Austan Goolsbee, Clintonův bezpečnostní poradce Tony Lake či Obamův vrchní poradce Phillip Gordon.

Mezi jeho ekonomické poradce patří ekonom Danny Yagan, považovaný za jednoho z nejslibnějších mladých ekonomů. Podle Voxu právě schopní poradci mohou vyvážit Buttigiegův nedostatek politických zkušeností.

Nezkušenost však není jediný problém, kterému Buttigieg ve své kampani čelí. Nemá příliš vysokou podporu mezi černošským obyvatelstvem. Ačkoliv během jeho působení na pozici starosty v South Bendu se počet Afroameričanů žijících v chudobě snížil z 50 na 32 procent, podle některých černošských vůdců to nebylo dost. Negativní pověst u afroamerického obyvatelstva mu může uškodit v Jižní Karolíně, kde představují významnou sílu.

Pro konzervativní voliče může být též problémem jeho sexuální orientace. Na amerických sociálních sítích se rozšířilo video zobrazující ženu z Iowy, která mu nejprve vyjádřila podporu a poté ji chtěla stáhnout, protože nevěděla, že je gay.

Iowanka chtěla odvolat svůj hlas pro Buttigiega. Zjistila, že je gay:



Buttigieg přesto věří, že je schopen Trumpa porazit, protože na rozdíl od Sanderse jeho politické poselství není tak „polarizační“.

Jako výhodu vidí též svůj věk. „Pokaždé, když moje strana získala Bílý dům, bylo to díky kandidátovi, který byl nový v národní politice, který nepracoval ve Washingtonu nebo alespoň tam nebyl příliš dlouho,“ uvedl v jasné narážce na Bidena.



Samotný Trump se k Buttigiegovi příliš nevyjadřuje. Americký prezident se mu vysmál za nevyslovitelné jméno a obvinil ho z toho, že se jen vydává za křesťana. Podle deníku Daily Beast Buttigiegovo jméno se oproti jeho demokratickým protikandidátům neobjevovalo na Trumpových poradách s nejbližšími poradci. To by se, pokud se bude Buttigiegovi dařit vítězit v demokratických primárkách i v dalších státech, mohlo změnit.