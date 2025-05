To, že život na venkově není pro farmáře úplně bezpečný, se ví už třicet let. Mluvil o tom párkrát i Nelson Mandela. Problém je, že přehánění šiřitelů pravdy na obou stranách to rozmlžuje. Před časem do toho přiložil Elon Musk hořlavé poleno slovem „genocida“, takže se toho druhá strana radostně chytla, aby odhalovala, že to není pravda. Přičemž se šmahem tvářila, že pravda nejsou ani ty útoky.

Je to delikátní téma, protože barevně je to přesně naopak, než proti čemu progresivní svět – a v tomto případě nejen on – vystupuje.