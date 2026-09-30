Burnham připustil návrat Británie do EU. Skvělé, pojďte, reaguje Macron a Sánchez

Macron označil potenciální připojení Británie k EU za „excelentní zprávu“ a „dobré rozhodnutí“. Sánchez prohlásil, že Španělsko by Británii uvítalo zpět s otevřenou náručí. Francii i Španělsko čekají příští rok volby, po nichž Macron z úřadu odejde a Sánchez bude mít podle průzkumů obtížnou obhajobu premiérského křesla.
Spojené království vystoupilo z bloku v roce 2020, čtyři roky po referendu, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron. Burnhamovi labouristé jsou zastánci bližšího vztahu s Unií, jejich vedení však o možném návratu zatím přímo nemluví.
Britský premiér ve svém prvním projevu v čele vládnoucí strany na její výroční konferenci v úterý řekl, že brexit napáchal více škody než užitku, a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou.
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Brexit napáchal víc škody než užitku, řekl britský premiér. Chce lepší vztahy s EU
Dnes v rozhovoru se stanicí BBC nevyloučil, že jednou z možností je vedle celní unie, zjednodušení přístupu na jednotný trh či dalších variant také opětovné plnohodnotné členství.
Většina ostatních britských stran včetně opozičních konzervativců, kteří jsou v průzkumech nejsilnější, a Reform UK návrat do Unie odmítá. Většina Britů by však podle průzkumů opětovné členství již několik let podpořila.