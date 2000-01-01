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Rozhovory o mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem se mají konat v pátek ve švýcarském hotelovém komplexu Bürgenstock u Lucernského jezera. Místo má přitom bohatou historii. Již v minulosti tu jednali vrcholní politici, v resortu byla rovněž řada celebrit, například Charlie Chaplin, Audrey Hepburnová nebo Sean Connery. Nahlédněte.
Autor: Profimedia.cz
Komplex se nachází několik kilometrů od Lucernu nad Lucernským jezerem ve středošvýcarském kantonu Nidwalden. Zasazen je do hřebene hory Bürgenstock.
Autor: Profimedia.cz
Další variantou je pak turistická stezka v kombinaci se strmým výtahem, který návštěvníky za méně než minutu vyveze 153 metrů nahoru. Jde o nejvyšší venkovní výtah v Evropě.
Autor: www.buergenstock.ch
V resortu trávili v minulosti volný čas vrcholní politici, uskutečnilo se zde i několik summitů či politických schůzek.
Autor: KoebiSchenkel, ČTK
Pobývali zde například bývalí izraelští premiéři David ben Gurion a Golda Meirová, stejně jako první poválečný kancléř západního Německa Konrad Adenauer nebo také Jimmy Carter ještě předtím, než se stal prezidentem Spojených států. Významným hostem byl i nositel Nobelovy ceny za mír Henry Kissinger.
Autor: KoebiSchenkel, ČTK
V letech 1960, 1981 a 1995 se zde sešli světoví političtí a hospodářští představitelé na konferencích skupiny Bilderberg.
Autor: Profimedia.cz
Na stejném místě se odehrálo i neúspěšné jednání pod vedením Kofiho Annana o plánu OSN na sjednocení Kypru.
Autor: Profimedia.cz
Významnou událostí byl i summit v roce 2024, na němž zástupci 80 zemí světa společně vyzvali, aby územní celistvost Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.
Autor: Reuters
Komplex však nepamatuje jen politiky. V roce 1954 si zde americká herečka Audrey Hepburnová vzala svého filmového kolegu Mela Ferrera, když se připravovali na společné účinkování ve filmu Vojna a mír.
Autor: Profimedia.cz
Během natáčení bondovky Goldfinger zde pobýval první a asi nejznámější představitel Jamese Bonda Sean Connery.
Autor: Profimedia.cz
První indický premiér Džaváharlál Néhrú a jeho dcera Indira se zde setkali s Charliem Chaplinem a na seznamu celebrit, které zde pobývaly, figuruje také dánská královna Ingrid. Italská herečka Sophia Lorenová tu vlastnila horskou chatu.
Autor: Profimedia.cz
Resort byl otevřen v roce 1873. Postupně se rozšiřoval a v roce 2007 ho převzala katarská skupina Katara Hospitality, kterou ovládá katarský státní investiční fond. Katarská společnost v letech 2014 až 2017 za přísného dohledu památkářů komplex modernizovala a značně rozšířila.
Autor: ČTK
Resort se skládá z 30 budov. Patří mezi ně hotely s kategorií od tří do pěti hvězdiček, které nabízejí celkem 360 pokojů a apartmánů. Je zde konferenční centrum, které pojme až 600 osob. Součástí komplexu je 17 rezidenčních apartmánů a 12 restaurací, salonků a barů. V okolí je i malé letiště a golfový areál.
Autor: Profimedia.cz