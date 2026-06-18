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Luxusní resort hostil i prvního Bonda. Tady se povedou rozhovory mezi USA a Íránem
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě
Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě VI v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti osmi lidem a sedmi firmám, uvedla v pátek na síti X.
Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, řekl o „zatajených“ bytech Prokop
Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop na páteční tiskové konferenci reagoval na mediální kritiku ohledně svých nemovitostí a nesrovnalostí v majetkových přiznáních. Přiznal formální pochybení,...
Auto zůstalo v koloně na přejezdu, vlak mu utrhl nárazník. Naštvaní lidé šli na tramvaj
Dopravu v pražské Litovické ulici v pátek v ranní špičce zastavila srážka osobního auta s vlakem z Kladna. Řidič podle svědka vjel na přejezd a zůstal stát v koloně, vlak do něj narazil a utrhl mu...
Nálety v Libanonu zabily nejméně 16 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh
Životy nejméně 16 lidí si v noci na pátek vyžádaly izraelské nálety v Libanonu, uvedla libanonská státní tisková agentura. Zveřejněné údaje o obětech však nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. V...
Policie šetří motiv střelce z Králova Dvora, senior si před jejím příjezdem vzal život
Policie prověřuje motiv muže, který ve čtvrtek odpoledne ohrožoval zbraní sousedy v Králově Dvoře. Ti se před ním ukryli a zavolali na linku 158.
Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. V příštích letech ano, oznámil Babiš
Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat dvě procenta HDP na obranu, oznámil Babiš. Je přesvědčený o tom, že od příštího roku se to dařit bude.
Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem
Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...
Ruské útoky na Sumskou oblast si vyžádaly dva mrtvé, v Charkově jsou zranění
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla v pátek ukrajinská policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při ruském útoku v...
Na D35 u Olomouce hořel kamion s nabíječkami do elektroaut. Žár poškodil dálnici
Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je po čtvrtečním požáru kamionu poškozená. Nákladnímu vozu začal za jízdy hořet návěs s nabíječkami bateriových elektrických automobilů. Celková škoda se blíží 17...
RECENZE: Proč shořel tenhle táta? Hanišová jako vypravěčka ztratila hloubku
Co se dá dělat, když dnešním světem čím dál ostřeji cloumají dezinformátoři, náckové a konspirátoři? Jak se vyrovnat s tím, že globální i lokální politiku opanují cynická sebestředná monstra, co mají...
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Mexická starostka zinscenovala vlastní únos. Výkupné mělo zakrýt zpronevěry
Starostka mexického města Tenancingo Nancy Nápolesová je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos (zhruba 48,7 milionu korun). Peníze měly podle...
Praha uzavřela klíčovou dohodu pro metro D. Umožní stavbu stanice Nádraží Krč
Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. Dohoda umožní výstavbu stanice Nádraží Krč na budované lince metra D. Dohodu v noci na pátek schválili městští...