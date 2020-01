KOMENTÁŘ: Německé obranné dilema. Běž domů, Johny?

Málokterá země je z hlediska určení a pobytu vojsk a zvláště stavu armády a nákladů na bezpečnost vystavena takovému tlaku jako SRN. V souvislosti s uvažovaným přesunem části amerických jednotek z Německa do Polska se diskutuje o tom, jestli by se bez nich v případě vojenského konfliktu dokázali Němci ubránit. Upozornil na to ve své zprávě sociálnědemokratický poslanec výboru pro obranu Hans-Peter Bartels: podle něho na to německé ozbrojené síly dostatek prostředků nemají. Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová slíbila dosáhnout požadované úrovně vojenských výdajů co nejdříve.