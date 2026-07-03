Premiér při tom argumentoval bulharskými národními zájmy v energetice. Bulharská vláda odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
„Udělám to, protože chráním bulharské národní zájmy,“ řekl Radev na dotaz, zda vyjádří nesouhlas s novým 21. balíčkem unijních sankcí. Podle médií se premiér obává, že nové sankce by narušily jednání a komunikaci s ruským koncernem Lukoil.
Radev také uvedl, že odmítá sankce, které by byly uvalené na moskevského patriarchu Kirilla. Odůvodňujete to tím, že se jedná o duchovního vůdce. Kirill podpořil ruskou válku na Ukrajině, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin.
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Na začátku června Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod - včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu.
Z oznámení komise nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Schvalování sankcí je v EU jednomyslné, v minulosti tak záležitost blokovalo například Maďarsko.