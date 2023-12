Bulharský parlament přehlasoval veto prezidenta na dodávku zbraní Ukrajině

Z informací médií vyplývá, že Ukrajina by měla dostat asi 100 obrněných transportérů společně s výzbrojí a náhradními díly. Podle ukrajinského portálu Defence Express jde s největší pravděpodobností o obrněnce BTR-60 sovětské výroby. Zástupci bulharské armády a ministerstva vnitra podle ruskojazyčného servisu stanice BBC uvedli, že jejich země tato zastaralá vozidla nepotřebuje a parlament pomoc v listopadu schválil.

Prezident Rumen Radev však prohlásil, že poslanci pořádně nezvážili alternativní využití vybavení a Bulharsko by mohlo techniku potřebovat, zejména pro pohraniční stráž a hasiče. Před několika dny ratifikaci dohody o bezplatné dodávce obrněné techniky, kterou uzavřely Sofia a Kyjev, vetoval.

Bulharsko, které je členem Evropské unie a také Severoatlantické aliance, poslalo na Ukrajinu po začátku ruské invaze loni v únoru množství zbraní, munice a paliva. Kvůli vlivným proruským politikům v bývalé vládě tak ale činilo hlavně přes prostředníky.

Pro přímé zbrojní dodávky Kyjevu se rozhodl až současný prozápadní kabinet premiéra Nikolaje Denkova. Ten se ujal moci v červnu a jsou v něm zastoupena dvě nejsilnější uskupení v bulharském parlamentu - pravostředová strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova a centristická Pokračujeme ve změně (PP) dalšího bývalého předsedy vlády Kirila Petkova.

BBC k balíku pomoci podotkla, že cenné by v něm mohly být hlavně případné systémy protivzdušné obrany. Bulharsko má totiž velké zásoby sovětských modelů i munice do nich a Sofia by je mohla Kyjevu rovněž poskytnout. Jaké vybavení protivzdušné obrany by mohlo být součástí pomoci, však zdroje stanice neupřesnily.