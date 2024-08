Vracejí se hranice starých impérií, Česko se může dostat na vrchol, říká politolog

Bulhaři jsou ruské agresi na Ukrajině ještě o něco blíže než my v Česku. Východ země omývá Černé moře, v němž se čas od času najde mina. Jak u vás lidé vnímají válku?

Je tu strach z nestability. Nejde jen o válku na Ukrajině, všichni víme, co se děje na Blízkém východě. Bulharská společnost stárne a starší lidé se takových věcí děsí ještě víc než ostatní. Panuje dojem, že situace je těžká a válka by měla skončit co nejdřív. Obvykle se snažíme věřit, že lidé mají k okolnímu dění konzistentní postoj. Jenže tak to není, jsou zmatení.

Uvidíme transformaci demokratických režimů. Budou jiné, než jsme si v devadesátkách představovali.