Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

Autor: ,
  20:38
Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v roce 2020. Mělo by se totiž jednat o majitele lodi, která ledek přepravovala. Libanonské úřady vydaly na podnikatele žádost o zadržení prostřednictvím Interpolu a chtějí ho vyslechnout.
Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020)

Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020) | foto: Profimedia.cz

Libanonským hlavním městem Bejrútem v úterý odpoledne otřásly silné výbuchy....
Následky ničivé exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020)
Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020)
Letecký pohled ukazuje následky exploze v bejrútském přístavu. (5. srpna 2020)
47 fotografií

S odkazem na libanonské úřady o zatčení informovala agentura AP, Bulharsko však informaci nekomentovalo.

Podle agentury AP bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina na letišti v Sofii minulý týden. Grečuškin byl majitelem lodi, která náklad dusičnanu amonného převážela. Loď však už v roce 2014 měla na trase technické problémy a musela přistát v Bejrútu. Majitel lodi posléze vyhlásil bankrot a dusičnan amonný byl uložen v přístavním skladu bez náležitých bezpečnostních opatření.

Obří exploze v Bejrútu před pěti lety zabila 200 lidí. Silo, které stavěli Češi, odolalo

Libanonské úřady vydaly mezinárodní zatykač i na dalšího ruského občana a kapitána zmíněné lodi Borise Prokoševa.

Masivní výbuch špatně uskladněného dusičnanu amonného, který 4. srpna 2020 otřásl přístavem v libanonské metropoli, si vyžádal na 215 mrtvých a více než 6000 zraněných. Kvůli poškozeným domům ztratilo střechu nad hlavou až 300 tisíc lidí, do pátrání se zapojili i specialisté z českého týmu USAR. Exploze měla pro zemi značné ekonomické i společenské dopady, mimo jiné přivodila pád vlády.

Nový prezident Joseph Aún slíbil, že nechá výbuch v přístavu znovu nezávisle prošetřit. Libanonské úřady obnovily vyšetřování na začátku letošního roku. Kvůli explozi nebyl zatím odsouzen žádný libanonský představitel.

4. srpna 2020
Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Green Deal proberou Kupka, Bartoš či Turek. Jen ministr Rakušan nedorazí

Témata Green Deal, doprava či migrace zaměstnají zástupce stran a hnutí ve volbách ve Středočeském kraji v předvolební debatě na CNN Prima News, která probíhá od 21 hodin. Právě Středočeský kraj je...

15. září 2025,  aktualizováno  21:01

Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí...

15. září 2025  20:40

Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v souvislosti s výbuchem dusičnanu amonného v bejrútském přístavu v roce 2020. Mělo by se totiž jednat o...

15. září 2025  20:38

Babiš jako Vémola, Motoristé mají unikátní SPZ. Politici rozjeli vlastní e-shopy

Premium

Politici se v letošní kampani poprvé významně zaměřili na mladou generaci. S dobou se snaží jít se vším všudy, po vzoru youtuberů či sportovců řada z nich přišla s vlastním merchem – prodejem...

15. září 2025

V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO. Jednotky USA se nezapojily

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého...

15. září 2025  19:49

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

V centru Brna jsou slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňuje policie

Taktické cvičení provádí v pondělí večer jednotky integrovaného záchranného systému v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...

15. září 2025  19:08

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Vysíláme

Izraelská společnost je rozpolcená válkou. Armáda má důvěru veřejnosti, na rozdíl od vlády premiéra Benjamina Netanjahua. V Rozstřelu o tom hovořil Tomáš Ratner, který strávil v Izraeli deset dní....

15. září 2025

V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C

Počasí v Česku bude v první polovině tohoto týdne proměnlivé, meteorologové očekávají slunce, přeháňky i silnější vítr. Nejvyšší denní teploty mohou v úterý a ve středu klesnout pod 20 stupňů Celsia,...

15. září 2025  6:45,  aktualizováno  18:38

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka, který je obviněný z ovlivňování zakázek, a jeho ženy. Týká se to nemovitostí i bankovního účtu....

15. září 2025  17:59

Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce

Tři české vrtulníky Mi-171Š v pondělí odpoledne přistály na východní hranici Polska. Přiletěly tam kvůli posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance (NATO) v reakci na ruský dronový...

15. září 2025  17:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.