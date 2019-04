Vrah bulharské novinářky dostal 30 let, přiznáním unikl doživotí

Tělo Marinovové, která v regionální televizi TVN uváděla investigativní pořad, bylo nalezeno loni 6. října ve městě Ruse. Podle vyšetřovatelů ji pachatel znásilnil, udeřil do hlavy a škrtil.

Vyšetřovatelé však odmítli, že by brutální vražda třicetileté ženy souvisela s její prací. Případ ale i tak vyvolal pozornost v Bulharsku i v zahraničí.



Pachatel po činu uprchl do Německa, kde ho loni 9. října na základě evropského zatykače zadržela policie nedaleko Hamburku. Následně byl vydán do Bulharska.

Krasimirov u soudu v Ruse požádal o rychlé vynesení rozsudku, k činu se přiznal. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že muž neměl žádné komplice. Na případné odvolání má patnáct dnů.



Loni na podzim Krasimirov vypověděl, že když se pustil do hádky s mladou ženou, byl pod vlivem alkoholu a drog. Tehdy přiznal, že ji udeřil do obličeje a hodil do křoví. Na následující okamžiky si však údajně nevzpomínal. Vyšetřovatelům ze začátku nechtěl přiznat ani to, že Marinovovou znásilnil.



Podle své výpovědi Krasimirov netušil, že je Marinovová novinářka a nikdy ji neviděl v televizi. Mladíkův advokát na začátku soudního procesu žádal, aby jednání bylo neveřejné, čemuž soud nevyhověl. Krasimirov svou vinu poprvé přiznal loni na konci října. „Je mi to moc líto. Jsem vinen,“ řekl tehdy.

Stovky Bulharů si připomněly zavražděnou novinářku Marinovovou: