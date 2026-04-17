Masové uplácení voličů, proruský favorit. Bulhary čekají osmé volby za pět let

  12:13
Bulharsko v neděli pořádá osmé parlamentní volby za posledních pět let. Očekává se vítězství nového uskupení bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je označován za proruského a kritizuje pomoc Ukrajině i řadu politik Evropské unie. S blížícími se volbami provedly bulharské úřady desítky razií proti uplácení voličů. Policie v rámci nich za posledních 24 hodin zabavila zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů korun).
Volební plakát bývalého bulharského prezidenta Rumena Radeva. (16. dubna 2026)

Předčasné volby následují po rozsáhlých protestech proti rozpočtovému plánu, které loni vedly k demisi konzervativního kabinetu premiéra Rosena Željazkova.

Bývalý generál letectva Radev rezignoval na post prezidenta počátkem tohoto roku po devíti letech ve funkci. Začátkem března pak založil levostředovou stranu Progresivní Bulharsko, které v posledních průzkumech vyjadřovalo podporu přes 30 procent voličů.

Bulharsko je sužováno nestabilitou od roku 2021, kdy po masivních protikorupčních demonstracích ztratil moc dlouholetý konzervativní premiér Bojko Borisov. Od té doby žádná vláda v nejchudším členském státě Evropské unie nevydržela déle než rok.

Bulharské úřady v týdnech, které předcházejí hlasování provedly desítky razií namířených proti kupování hlasů a snahám, které podle nich měly narušit integritu voleb. Zatčeno bylo přes 200 lidí a zabaveno přes půl milionu eur (přes 12 milionů korun) v hotovosti.

Mazání dluhů v kadeřnictví

Ministr vnitra Emil Dečev uvedl, že metody kupování hlasů zahrnují „mazání dluhů v obchodech s potravinami a v kadeřnictvích“ nebo rozdávání hotovosti přímo v sídlech politických stran.

Za posledních 24 hodin zabavila bulharská policie dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů Kč), které byly podle ní určeny na úplatky pro voliče. V souvislosti s raziemi zatkla čtyři lidi.

Téměř 200 tisíce eur a seznamy voličů s jejich osobními údaji našla policie na čtyřech adresách ve městě Varna, citovala tisková agentura BTA ministerstvo vnitra. Podle něj šlo o organizovanou skupinu a vyšetřování v této věci policie zahájila před necelými třemi týdny.

Při dalších čtyřech raziích v jiných částech země policie za poslední den našla asi 95 tisíc eur, které měly rovněž sloužit jako úplatky voličům za to, že dají hlas konkrétní straně. O jakou stranu šlo, média neuvádějí.

Tento týden bulharská policie informovala, že při různých operacích proti kupování hlasů zabavila celkem milion eur. Později také uvedla, že pro tento účel byly používány i falešné bankovky.

Proti Green Dealu i pomoci Ukrajině

Bývalý prezident Radev vyzývá k ukončení „oligarchického modelu vládnutí“ v Bulharsku. Otevřeně podpořil loňské protesty a vyzývá k „obnovení vztahů“ s Ruskem s tím, že bezpečnost v Evropě nelze budovat výhradně na konfrontaci.

Radev je kritikem zbrojní pomoci pro Ukrajinu napadenou Ruskem a ostře se postavil proti dohodě o bezpečnostní spolupráci, kterou v Kyjevě koncem března podepsala současná úřednická vláda Andreje Gjurova. Od svých odpůrců vysloužil nová obvinění z přílišné náklonnosti vůči Rusku.

Bulharský exprezident je zároveň i hlasitým kritikem některých evropských politik včetně Zelené dohody pro Evropu – takzvaného Green Dealu.

Loni neúspěšně vyzýval k vypsání referenda o vstupu Bulharska do eurozóny a tvrdil, že země na přijetí jednotné evropské měny není připravena. Bulharsko nakonec euro přijalo 1. ledna.

Progresivní Bulharsko oslovuje jak euroskeptické a proruské voliče, tak mladé lidi žijící v menších městech a na vesnicích, řekla agentuře AFP Borjana Dimitrovová z agentury Alpha Research.

Hlavním soupeřem Progresivního Bulharska je konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS, které má v průzkumech kolem 20 procent.

Strana se označuje za proevropskou a otevřeně podporuje Ukrajinu. Zároveň však čelí obvinění z korupce během své dlouholeté vlády v Bulharsku.

Sondáže dávají šance na vstup do Národního shromáždění také liberálně-reformistické koalici Pokračujeme ve změně-Demokratické Bulharsko (PP-DB), krajně pravicovému Obrození, straně zastupující práva bulharských Turků Hnutí za práva s svobody (DPS) a Bulharské socialistické straně (BSP).

Příští parlament se bude muset vypořádat s řadou zásadních problémů včetně paralyzovaného soudnictví. Některé jeho klíčové posty – například generálního prokurátora – zastávají kvůli dlouhotrvající politické krizi pouze dočasně jmenovaní úředníci.

Bulharsko se v Indexu vnímání korupce za rok 2025, který sestavuje organizace Transparency International, umístilo na 84. místě. V EU jde o nejhorší výsledek. Země ho sdílí společně s Maďarskem a v celosvětovém srovnání se nachází po boku států jako Kuba nebo Burkina Faso.

