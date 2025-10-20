„Když se vynakládá úsilí k dosažení míru (a) pokud je k tomu podmínkou, že se uskuteční setkání, pak je nejlogičtější, že se takové setkání proveditelným způsobem umožní,“ řekl bulharský ministr zahraničí Georg Georgiev na okraj unijního ministerského zasedání v Lucemburku.
Trump s Putinem chystají v Budapešti schůzku, na které chtějí jednat o mírovém řešení války na Ukrajině. Tu rozpoutalo Rusko invazí v únoru 2022 na přímý Putinův rozkaz. Maďarsko je pak země, jejíž premiér Viktor Orbán udržuje dobré vztahy s Trumpem. Zároveň si uchovalo vazby s Ruskem, proto se na setkání v Budapešti shodly Washington i Moskva.
Pokud mě pozvou, na summit Trump–Putin do Budapešti přijedu, řekl Zelenskyj
Pro ruskou delegaci však může být komplikované, jak se do maďarské metropole dostat, neboť v přímé cestě by měl letoun s Putinem členské státy NATO a EU, které Ukrajinu podporují. Podle DPA má Putin několik možností, jednou z nich je i let přes Baltské moře, Německo a Česko, nebo přes Bělorusko, Polsko a Slovensko.
Média už dříve za pravděpodobnou cestu označovala tu přes Černé moře a Bulharsko, odkud by letoun s Putinem mohl pokračovat přes Srbsko do Maďarska. To je členem EU i NATO a rovněž signatářem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který v roce 2023 vydal na Putina zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů. Pokud by tedy Putin vstoupil na maďarské území, Orbánova vláda by měla být povinna ho zatknout.
„Ať proleze Družbou.“ Jak se Putin dostane do Maďarska? Možných tras moc není
Maďarský parlament sice letos v květnu schválil odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu, nicméně podle agentury AFP tento krok nabývá účinnosti až o rok později. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó už však řekl, že jeho země zajistí, aby Putin mohl přiletět a bezpečně zase odletět.
