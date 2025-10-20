Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr

Bulharsko je zřejmě připravené umožnit ruskému vládci Vladimiru Putinovi přelet nad svým územím při cestě do Budapešti, kde má jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na výrok bulharského ministra zahraničí. Bulharsko je členem Evropské unie, jež ruským letadlům zakázala kvůli invazi na Ukrajinu vstup do svého vzdušného prostoru.
Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se...

Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se tak po více než šesti letech oficiálně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na živo. Hlavy USA a Ruska se vřele přivítaly, Donald Trump dokonce svému ruskému protějšku zatleskal, Vladimir Putin naopak na jedné z fotografií zdvihá ukazováček. Státníci spolu poté odjeli jedním autem, a oficiálnímu jednání tak předcházelo ještě jedno, jen mezi čtyřma očima. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Maďarský premiér Viktor Orbán se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...
„Když se vynakládá úsilí k dosažení míru (a) pokud je k tomu podmínkou, že se uskuteční setkání, pak je nejlogičtější, že se takové setkání proveditelným způsobem umožní,“ řekl bulharský ministr zahraničí Georg Georgiev na okraj unijního ministerského zasedání v Lucemburku.

Trump s Putinem chystají v Budapešti schůzku, na které chtějí jednat o mírovém řešení války na Ukrajině. Tu rozpoutalo Rusko invazí v únoru 2022 na přímý Putinův rozkaz. Maďarsko je pak země, jejíž premiér Viktor Orbán udržuje dobré vztahy s Trumpem. Zároveň si uchovalo vazby s Ruskem, proto se na setkání v Budapešti shodly Washington i Moskva.

Pokud mě pozvou, na summit Trump–Putin do Budapešti přijedu, řekl Zelenskyj

Pro ruskou delegaci však může být komplikované, jak se do maďarské metropole dostat, neboť v přímé cestě by měl letoun s Putinem členské státy NATO a EU, které Ukrajinu podporují. Podle DPA má Putin několik možností, jednou z nich je i let přes Baltské moře, Německo a Česko, nebo přes Bělorusko, Polsko a Slovensko.

Média už dříve za pravděpodobnou cestu označovala tu přes Černé moře a Bulharsko, odkud by letoun s Putinem mohl pokračovat přes Srbsko do Maďarska. To je členem EU i NATO a rovněž signatářem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který v roce 2023 vydal na Putina zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů. Pokud by tedy Putin vstoupil na maďarské území, Orbánova vláda by měla být povinna ho zatknout.

„Ať proleze Družbou.“ Jak se Putin dostane do Maďarska? Možných tras moc není

Maďarský parlament sice letos v květnu schválil odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu, nicméně podle agentury AFP tento krok nabývá účinnosti až o rok později. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó už však řekl, že jeho země zajistí, aby Putin mohl přiletět a bezpečně zase odletět.

