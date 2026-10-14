Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér

Autor: ,
  12:50aktualizováno  13:33
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské ekonomické zóně v Černém moři, kde drony potopily jednu loď a poškodily druhou. (6. října 2026) | foto: Reuters

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...
Starlink (ilustrační foto)
Starlink
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...
8 fotografií
Pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink byly u Sofie terčem žhářů, řekl v bulharském parlamentu premiér Rumen Radev. Opozice incident označuje jako sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Radev odpovědnost žádné zemi nepřipsal a uvedl, že je třeba počkat na výsledky vyšetřování. Incident ohlásil ve stejný den, kdy Kyjev oznámil, že společnost SpaceX v noci některé služby sítě Starlink na Ukrajině omezila.

Opoziční poslanec Ivajlo Mirčev už v pondělí na síti X napsal, že v tajném zařízení u Sofie zapálila dvojice maskovaných žhářů 11 ze 17 antén pro službu Starlink. Poukázal také na to, že o incidentu ministerstvo vnitra neinformovalo a že tématu se dosud nevěnují ani média.

Božidar Božanov, jeden z lídrů opoziční aliance Demokratické Bulharsko, v kauze antén obvinil premiéra, že se bojí přiznat, že Bulharsko čelí ruským hybridním útokům. „Proč se bojíte jmenovat Rusko? Proč se nechováte jako polský premiér Donald Tusk, který Rusko v podobném případu v Polsku jmenoval?“ zeptal se premiéra Božanov.

Radev na Božanovovo prohlášení odpověděl, že poslanec musí mít křišťálovou kouli, když dokáže označit pachatele. Premiér také vyzval veřejnost k trpělivosti. „Nám je vše jasné, ale vyšetřování se musí dokončit,“ dodal.

SpaceX omezil Ukrajině Starlink. Zelenskyj připustil hrozby USA

Stanice systému Starlink v obci Wola Krobowska poblíž Varšavy, na kterou Božanov odkazoval, začala hořet 23. září. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Stanice zajišťuje přístup k internetu značné části střední a východní Evropy, a to včetně Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Podle Tuska je podpálení stanice součástí hybridní války. Varšava nepochybuje, že za sabotáží stojí Moskva.

Satelitní služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska poskytuje připojení k internetu i ukrajinské armádě, což podle expertů představuje důležitý faktor při obraně před ruskou invazí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě naléhá, aby USA umožnily Ukrajině za pomocí Starlinku zasahovat i místa, odkud ruské síly odpalují balistické rakety.

Ve středu však Kyjev oznámil, že Muskova společnost SpaceX v noci některé služby sítě Starlink na Ukrajině omezila. Zmíněné limity se vztahují na „vojenský balíček“ a týkají se poskytování internetu za pohybu, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov. Poznamenal, že ukrajinské síly nebyly předem nijak informovány, což vedlo ke zmaření řady misí. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila.

Bezpečnostní služby evropských zemí a také představitelé některých evropských států varují, že Rusko chce hybridními útoky odstrašit Západ od pomoci Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Vzdělávací pořady i nové řady večerníčků. ČT dá na dětskou tvorbu rekordní sumu

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...

Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro děti a mladistvé 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČT:D. Do obsahu pro mládež na webu bude směřovat 45 milionů, tedy o...

14. října 2026  13:41

Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky

Zloděj chtěl policistům uplavat v řece, nezastavil ho ani varovný výstřel

Akční záběry z nočního dopadení zloděje zveřejnili chrudimští policisté. Muž, který měl na kontě dvě odcizená auta a několik vykradených prodejen včetně restaurace, se před nimi pokusil uplavat v...

14. října 2026  13:35

Ukrajinci zasáhli datové centrum Sberbank s nejvýkonnějším ruským superpočítačem

ilustrační snímek

Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum ve městě Balakovo v Saratovské oblasti, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Uživatelé výpadky služeb, píše portál Meduza....

14. října 2026  9:51,  aktualizováno  13:35

Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink byly u Sofie terčem žhářů, řekl v bulharském parlamentu premiér Rumen Radev. Opozice incident označuje jako sabotáž, kterou spojuje s...

14. října 2026  12:50,  aktualizováno  13:33

Pavlova dovolená: víme, kolik zaplatí za přelety v tryskáčích jeho ochranka

Premium
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

S prezidentem Petrem Pavlem odletěla na dovolenou do Maroka i jeho ochranka. A zatímco hlava státu i kancelář prezidenta už třináctý den mlčí o tom, kolik prezident zaplatil za přelety mezi Českem a...

14. října 2026  13:32

Jihlava čeká na rozhodnutí. ANO chce pokračovat s ODS, lidovci se kloní ke změně

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...

Komunální volby v Jihlavě suverénně vyhrál Tým pro Jihlavu (sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Občanští demokraté dosud v krajském městě společně s lidovci vládli s hnutím ANO. Teď se rozhoduje, zda...

14. října 2026  13:19

Koalice přehlasuje Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Přímý přenos
Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Po vetu od prezidenta Petra Pavla poslanci znovu rozhodují o novém zákonu o státních zaměstnancích i doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jednu z jeho ústavních pravomocí bez změny Ústavy....

14. října 2026  5:15,  aktualizováno  13:18

Miliony z dávek utratili za drahé dovolené a nákupy. Policie podvod řešila rok

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Pět tisíc stran ve dvanácti šanonech zaujímá spis, který se moravskoslezští policisté chystají předat státnímu zástupci s návrhem na obžalobu dvou mužů a dvou žen. Ti podvodně inkasovali bezmála tři...

14. října 2026  13:15

Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud

Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do...

Uskupení Jsme Team kandidující v Praze 10 pod názvem Jsme Praha 10 podá ke správnímu soudu stížnost na výsledek sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích v městské části....

14. října 2026  13:14

Koalice Jedno Ústí bude vládnout bez dalších partnerů, primátorem bude Vohryzka

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka. (10. října 2026)

Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem s náskokem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka, který byl jako nezávislý...

14. října 2026  11:25,  aktualizováno  13:14

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

14. října 2026  13:10

Nelegální migrace do EU klesá. Bojujme ještě tvrději, píše von der Leyenová lídrům

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před nadcházejícím summitem v Bruselu napsala lídrům evropské sedmadvacítky dopis, v němž je vyzývá k důslednějšímu boji proti nelegální migraci. A...

14. října 2026  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.