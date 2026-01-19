Bulharský prezident Radev podá demisi. Spekuluje se, že založí vlastní stranu

Autor: ,
  18:35aktualizováno  19:05
Bulharský prezident Rumen Radev v pondělí oznámil, že v úterý podá demisi. Hlava státu svým krokem vyvolal spekulace, že založí vlastní stranu, která by se ucházela o přízeň voličů v předčasných volbách. Ty zemi čekají nejspíše na jaře. Agentura AFP označila jeho rozhodnutí za nový zvrat v politické krizi, která destabilizuje balkánskou zemi už pět let.
Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025)

Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Bulharský prezident Rumen Radev volí v parlamentních volbách. (2. dubna 2023)
Příjezd státníků na první jednání širšího formátu evropských zemí. Český...
Rumen Radev bude novým bulharským prezidentem(14.11.2016).
Rumen Radev přichází na tiskovou konferenci (14.11.2016).
6 fotografií

„Zítra (v úterý) předložím svou demisi z funkce prezidenta Bulharské republiky,“ prohlásil dvaašedesátiletý Radev v krátkém projevu. Prezident, jenž měl převážně ceremoniální funkci hlavy státu zastávat do ledna 2027, řekl, že demisi podá ústavnímu soudu.

Pokud ten rezignaci přijme, nahradí hlavu státu do listopadových prezidentských voleb viceprezidentka Iliana Jotovová. Radev byl zvolen prezidentem v roce 2016 a znovu v roce 2021. Jeho politické ambice se však rozšířily a dlouhodobě naznačoval možnost založení vlastní strany.

Jeho odstoupení přichází uprostřed politické krize, která vede zemi k osmým parlamentním volbám za poslední čtyři roky. V roztříštěném parlamentu řada volebních vítězů nedokázala získat většinu ani vytvořit trvalé koalice. Poslední koalice vydržela téměř rok, dokud ji protesty proti novému rozpočtu a rozsáhlé korupci nedonutily v prosinci k rezignaci.

Bulharsko čekají osmé volby za posledních pět let, vládnout nechtějí ani Turci

Mezitím Radev, bývalý velitel letectva, musel opakovaně jmenovat prozatímní vlády, což zvýšilo jeho vlastní politické ambice, soudí podle agentury Reuters analytici a západní diplomaté. Další předčasné parlamentní volby oznámil Radev minulý pátek poté, co ztroskotal nejnovější pokus o sestavení vlády. Očekávalo se, že prezident jmenuje prozatímní úřednický kabinet a vyhlásí termín nového hlasování, nejspíše na přelomu března a dubna.

Původní koaliční vláda premiéra Rosena Željazkova ze středopravicového uskupení GERB-SDS podala demisi před koncem loňského roku po týdnech protestů proti korupci a návrhu nového rozpočtu, který počítal se zvýšením sociálních odvodů a některých daní. Prezident následně pověřil sestavením nové vlády Željazkova, který to však okamžitě odmítl s tím, že v parlamentu nemá dostatečnou podporu.

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Jako druhou stranu pověřil prezident sestavením vlády druhé nejsilnější politické uskupení v parlamentu, reformistickou proevropskou koalici PP-DB. Ta však nabídku rovněž odmítla. Následně požádal Radev liberální Hnutí za práva a svobody (DPS), které se zachovalo stejně jako předchozí dvě politická uskupení.

Zatím poslední volby se v Bulharsku konaly v říjnu 2024 a vyhrála je GERB-SDS. Vládní koalice vedená touto stranou se moci ujala v lednu 2025. Ve stávajících průzkumech si vedení udržuje GERB-SDS, zhruba pětina voličů není rozhodnutá, koho volit.

Navzdory politické nestabilitě se Bulharsko od počátku roku připojilo k eurozóně. Politickou rovnováhu tato země ovšem potřebuje, aby dokázala zrychlit příjem peněz z unijních fondů na modernizaci zastaralé infrastruktury, podpořila zahraniční investice a mohla se účinně pustit do boje s korupcí.

Vstoupit do diskuse

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Zemřel zakladatel značky Valentino. Garavanimu bylo 93 let

Módní návrhář Valentino Garavani

Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen...

19. ledna 2026  19:19

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

19. ledna 2026  19:14

Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahovali hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů. Největším...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  19:09

Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník

Zápasníka Vémolu pustili na kauci z vazby. (19. ledna 2026)

Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem...

19. ledna 2026  17:34,  aktualizováno  19:06

Bulharský prezident Radev podá demisi. Spekuluje se, že založí vlastní stranu

Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025)

Bulharský prezident Rumen Radev v pondělí oznámil, že v úterý podá demisi. Hlava státu svým krokem vyvolal spekulace, že založí vlastní stranu, která by se ucházela o přízeň voličů v předčasných...

19. ledna 2026  18:35,  aktualizováno  19:05

Trump nás do Rady míru zatím nepozval, poplatek je ale nemyslitelný, řekl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Česká republika zatím neobdržela pozvánku ke členství v Trumpově Radě míru, řekl ministr zahraničí Petr Macinka po jednání s maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Poplatek za stálé členství v...

19. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:44

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po koaličním jednání oznámil, že se...

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Český rozhlas. Podle premiéra Andreje Babiše by to tak mohlo být od ledna příštího roku. Konec...

19. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  18:30

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

19. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  17:42

Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...

Vláda odmítla návrh bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na zálohování PET lahví a nápojových plechovek, řekl po jednání vlády předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „Byl by to...

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  17:25

Trump chce do učebnic, Grónsko mu ale republikáni anektovat nedovolí, soudí Joch

Roman Joch, Ředitel Občanského institutu.

Americký prezident Donald Trump chce vejít do dějin jako ten, který rozšířil Spojené státy, myslí si o jeho nynějším počínání publicista a politický komentátor Roman Joch. Grónsko, jež je autonomním...

19. ledna 2026  17:21

Kurdové v bojích se syrskou armádou ztratili kontrolu nad věznicemi s členy IS

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Kurdy vedená koalice Syrských demokratických sil (SDF) ztratila kontrolu nad syrskou věznicí Šaddádí, kde drží tisíce členů Islámského státu. Z útoku na věznici v provincii Hasaka ozbrojená koalice...

19. ledna 2026  17:13

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.