Chybějící lékaře a zubaře nahrazují Romové. Bulharsko boří stereotypy

V horkém červnovém dni se skupina romských teenagerů skláněla nad chemickými rovnicemi a připravovala se na povolání, která bulharský zdravotnický systém jen těžko hledá: lékaře, zdravotní sestry, zubaře a lékárníky. Studenti navštěvují přípravný kurz na náročné přijímací zkoušky na bulharské lékařské fakulty. Kurz pořádá Trust for Social Achievement (TSA), nezisková organizace se sídlem v Sofii pomáhající znevýhodněným komunitám.

Romové jsou podle Politica marginalizovaná etnická skupina, která tvoří asi deset procent bulharské populace. Mladí příslušníci této komunity byli dlouho vyloučeni z vyššího vzdělávání, ale dnes nacházejí uplatnění i v oborech, které byly dříve nedosažitelné.

Je to trend, který přesahuje medicínské obory. Ale ve zdravotnictví Romové nejen pronikají do nového oboru, ale také pomáhají zaplnit díru v bulharském zdravotnictví. Země má totiž problémy s odlivem mozků, mladí odborníci odcházejí za uplatněním do bohatších zemí.

Počet lékařů na počet obyvatel v Bulharsku je nad průměrem Evropské unie, ale většina jich působí ve velkých městech. Nedostatkoví jsou také někteří specialisté, jak vyplývá ze zprávy Evropské komise. Bulharsko je spolu s Lotyšskem a Řeckem také jednou ze zemí EU s nejnižším počtem zdravotních sester.

„Program produkuje lékaře, sestry a porodní asistentky, kteří jsou velmi potřební, zvláště v malých městech. Tito lidé přinášejí opravdovou změnu,“ říká kardiolog ze Sofie Miroslav Angelov, který je absolventem předchozího ročníku programu.

Přichází změna

Kariéra v medicíně byla pro většinu Romů tradičně nedosažitelná. Romové se často již od útlého věku potýkali se sociální nerovností a vyloučením. Přístup do mateřských škol je omezený a většina studentů je v pozdějších fázích vzdělávání zařazena do čistě romských tříd nebo dokonce do segregovaných škol.

Díky neziskovým organizacím jako je TSA se však situace začíná měnit. V letech 2018 až 2024 tato skupina vzdělávala více než 120 studentů a udělila 270 stipendií, aby se romské děti dostaly na zdravotnické školy.

Program v současnosti vede přední sofijský neurolog Ivailo Turnev. S romskou komunitou úzce spolupracuje již více než 20 let, organizuje přípravné kurzy a školí zdravotnické mediátory.

„Věděli jsme, že je nezbytné vyškolit zdravotníky z romské komunity, kterou trápí vysoká dětská úmrtnost, chronické nemoci a špatný přístup ke zdravotní péči,“ řekl Turnev.

Většina studentů, kteří navštěvují kurz TSA, úspěšně dokončí studium a stanou se zdravotnickými pracovníky v předních nemocnicích v Sofii i jinde v zemi. V posledních dvou ročnících kurzu bylo 15 ze 17 absolventů střední školy přijato na lékařskou fakultu.

Tito mladí lékaři a zdravotní sestry mění názory romské komunity i širší společnosti. Nejenže zajišťují, aby se romským pacientům dostávalo důstojné péče od lékařů, kteří rozumí jejich specifickým problémům, ale také prokazují talent a vůdčí schopnosti, boří stereotypy a nově definují, co to znamená být Romem v Evropě.

Pro mnoho studentů je tento program jedinou příležitostí, jak mohou realizovat své sny o kariéře v medicíně. „I kdybych si to mohla dovolit, v mém městě nejsou žádní učitelé, kteří by mě připravili,“ řekla Gabriela Cocarová, která do Sofie dojíždí devět hodin ze svého rodného města u Černého moře.

Někteří z dřívějších absolventů jsou nyní praktikujícími odborníky. Například Angelov teď školí mladší romské studenty a je přesvědčen, že program slouží jako praktický model integrace Romů. „Tento program dokazuje, že když se romským dětem dá příležitost, mohou uspět,“ říká Angelov.

Bez předsudků?

Diskriminace však nadále zůstává problémem. Navzdory úspěchům TSA zůstává institucionální podpora programu minimální.

„Stát neuznává tyto studenty jako jedince s potenciálem přispět společnosti. V současné době jsou nevyužitým zdrojem pro zdravotnictví,“ říká projektová manažerka TSA Ajlin Dzhaferová.

Kromě doučování biologie a chemie se v rámci programu vyučuje romská historie, finanční gramotnost, povědomí o duševním zdraví a měkké dovednosti - učební plán, který má studenty připravit na výzvy, jimž budou čelit během studia a kariéry.

„Když pacienti přijdou na kontrolu, nevnímají mě jako Roma. Vidí mě jako lékaře, který je tam, aby jim pomohl,“ říká Angelov.

„Sním o době, kdy Rom, který vystudoval univerzitu, už nebude zajímavostí, ale normou,“ říká Nikol Angelová, mladá romská studentka z malého města Lom na Dunaji, která v září začala studovat medicínu po absolvování přípravného kurzu. „Chci se vrátit do Lomu a pokračovat v práci s tamní romskou komunitou. Člověk by neměl zapomínat, odkud přišel,“ dodává mladá žena.