Bulharsko poprvé vyhrálo Eurovizi, Dara bodovala s Bangarangou

I letos písňovou soutěž doprovázely protesty proti účasti Izraele kvůli jeho válečnému tažení v Pásmu Gazy. Eurovizi letos z tohoto důvodu bojkotovaly Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Krátce před začátkem soutěže policie v blízkosti místa konání zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti zapojení Izraele do soutěže skandováním a transparenty.
Zástupkyně Bulharska ve finále soutěže porazila dalších 24 účastníků. Izraelský zpěvák Noam Bettan představil trojjazyčnou milostnou píseň Michelle. Rumunská reprezentantka Alexandra Capitanescu s provokativně nazvanou písní Choke Me (Škrť mě) skončila třetí.
Mezi favority tohoto ročníku Eurovize podle agentury Reuters patřily finská skladba Liekinheitin (Plamenomet) od popového zpěváka Petea Parkkonena a houslistky Lindy Lampeniusové či píseň Eclipse (Zatmění) australské popové hvězdy Delty Goodremové. Austrálie ve finále písňové soutěže skončila čtvrtá, Finsko bylo na šestém místě za Itálií.