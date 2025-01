Reagovali jsme včas, brání se Bulhaři, že nechali umrznout nezletilé migranty

Složka, kterou sestavily humanitární skupiny No Name Kitchen (NNK) a Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) a do níž měl list The Guardian možnost nahlédnout, obsahuje fotografie, výpovědi a geolokace. Ty podle těchto dvou humanitárních organizací dokazují, že úřady při záchraně chlapců selhaly. Mladíci volali o pomoc, když zabloudili v lesích Burgasu na jihovýchodě Bulharska.

Hranice Bulharska s Tureckem je místem, kudy se často snaží přejít lidé doufající, že v Evropě získají azyl. V posledních letech tu ale dochází k dobře zdokumentovanému porušování lidských práv, včetně možného nezákonného odsunu žadatelů o azyl do Turecka, napsal The Guardian. V těchto místech je nepřístupný terén, skalnatý a kopcovitý, s mrazivými zimními teplotami a prudkým větrem.

NNK a CRB uvádí, že ráno 27. prosince 2024 dostaly první informaci, že na tísňovou linku zřízenou zastřešující skupinou charitativních organizací přišly telefonáty s prosbou o pomoc. Týkaly se tří teenagerů „v bezprostředním ohrožení života“ a zahrnovaly i jejich GPS polohu. Aktivisté poté opakovaně volali na bulharskou tísňovou linku 112 a pokoušeli se s chlapci spojit sami. Bulharská pohraniční policie údajně bránila pokusům obou organizací o záchranu chlapců, přestože jí ukázali video jednoho z nich ve sněhu.

Chlapci, kterým bylo 17, 16 a 15 let, byli všichni později nalezeni mrtví. U těla nejstaršího z nich se našly otisky psích tlap a lidských bot, což podle zprávy humanitárních organizací naznačuje, že ho pohraniční policie našla - možná živého, nebo už mrtvého, ale rozhodla se ho tam nechat v mrazu.

Zpráva také podrobně popisuje systematické obtěžování záchranných týmů humanitárních skupin ze strany policie. Jeden z týmů policie donutila opustit jejich automobil, který později našli s rozbitými okny a šrouby v motoru, čímž byl vyřazen z provozu. Jinému záchrannému týmu policie zabavila pasy a telefony a odebrala jeho členům otisky prstů a pořídila jejich fotografie.

Jednu z aktivistek v rámci kontroly donutili na stanici svléknout se donaha a stát tam, zatímco jí mužští policisté prohledávali zavazadla. „Bylo mi velmi nepříjemně a připadalo mi zbytečné, že mě tam nechali stát nahou. Měla jsem pocit, že každý úkon, který policisté udělali, byl jen proto, aby nás zastrašili a vyděsili a odradili nás od toho, abychom něco podobného udělali znovu,“ uvedla aktivistka podle listu The Guardian.

Při jiném pokusu zachránit mladé egyptské migranty musela jiná skupina jít pěšky asi deset kilometrů do nejbližšího města a policisté jeli za ní.

Několik organizací na ochranu lidských práv v posledních letech bije na poplach kvůli tomu, co popisují jako prudký nárůst počtu útoků na ty, kteří projevují solidaritu a pracují s žadateli o azyl a migranty v celé Evropě. Loni v září se pozornost opět zaměřila na bulharské orgány poté, co investigativní zpravodajství Balkan Insight odhalilo indicie naznačující, že příslušníci pohraniční agentury EU Frontex byli zastrašováni, aby mlčeli o porušování práv, jehož byli na bulharské hranici svědky.

Kvůli smrtí teenagerů vyzvaly NNK a CRB k nezávislému formálnímu vyšetřování „systémového násilí a nedbalosti bulharských orgánů a ponižujícího zacházení s běženci“. „Je naprosto šokující, že tři nezletilí umrzli v lese navzdory opakovaným telefonátům na linku 112. Je to obrovské selhání všech. Nejen pro bulharské policejní složky, ale pro EU celkově a všechny její státy,“ uvedly humanitární skupiny.