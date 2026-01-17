Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Po druhé světové válce se Bulharsko stalo jedním z nejbližších satelitů Sovětského svazu. Dnes nostalgie po totalitním režimu vytváří v této balkánské zemi, která je členem Evropské unie a NATO, úrodnou půdu pro protizápadní narativy.
Nikolaj Genčev, „zabitý“ ruskou propagandou, těmto protizápadním narativům do značné míry také věří.
„Bylo to v roce 2016 nebo 2017, kdy byla moje fotografie poprvé sdílena a přátelé mi začali volat, aby se přeptali, jestli ještě žiju,“ řekl AFP 42letý majitel autoservisu, který žije v Kazanlaku, městě ve středním Bulharsku známém produkcí růžového oleje a zbrojovkami.
Jakmile byla falešná zpráva zveřejněna na internetu, rozšířila se po sociálních sítích a médiích a navzdory opakovanému popírání Genčeva v průběhu let jeho fotografie stále koluje. Koncem roku 2025 se znovu objevila poté, co se na facebooku objevil příspěvek s otázkou: „Pamatujete si na Bulhara, kterého 2. května 2014 v Oděse zaživa upálili aktivisté Euromajdanu a banderovci?“
Jak už to tak bývá, pokus o dezinformaci je založen na skutečné události: na vážných násilnostech, které v květnu 2014 v Oděse proti sobě postavily proruské a proukrajinské ozbrojence, včetně požáru Domu odborů. Bylo zabito více než 40 lidí, většinou proruských, mnozí z nich při požáru.
„Narativ o požáru v Oděse je klíčový pro zobrazení ukrajinského lidu a ukrajinské národní myšlenky jako nepřátel Bulharů. Zapadá do širšího ruského narativu o ‚osvobození‘ Ukrajiny od fašistické vlády,“ zdůrazňuje Nikola Tulečki, specialista na data a dezinformace ze společnosti Data for Good. Podle bulharského analytika je „ruská propaganda v Bulharsku součástí informační krajiny již více než století“ a zahrnuje vše od pomníků zděděných po komunismu až po výuku dějepisu ve školách. Nevyhýbá se ani bulharským politikům a influencerům na TikToku.
Důvod, říká, spočívá mimo jiné v „extrémně nízké úrovni důvěry v bulharskou společnost, ve společné minulosti a v geografické a kulturní blízkosti Ruska“.
Ačkoli se sám stal obětí ruských dezinformací, Nikolaj Genčev se nezlobí. „Řekněme, že udělali chybu, že algoritmus lidi zmátl,“ říká muž průměrné výšky s krátkým vousem a ustupující vlasovou linií. „Znovu jsem se postavil na nohy - bylo to velmi těžké,“ dodává ironicky.
Na svém facebookovém profilu, který má 5000 sledujících, zveřejňuje příspěvky zaměřené na „zkorumpované politiky“ a také prokremelský a protievropský obsah. „Euro je naprostý nesmysl,“ prohlašuje Genčev, který je také aktivistou malé nacionalistické strany, která se staví proti přijetí jednotné evropské měny Bulharskem, což se stalo 1. ledna. „Ve skutečnosti z Evropské unie nemáme vůbec žádný prospěch,“ trvá na svém.
Muž podporuje i ruskou válku proti Ukrajině. V duchu tezí Moskvy tvrdí, že Kyjev agresi „vyprovokoval“. Na otázku ohledně vysokého počtu obětí války se Genčev uchyluje ke konspiračním teoriím: „Nevím, nebyl jsem tam, nic jsem neviděl. Novinářům nemůžete věřit.“