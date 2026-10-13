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Další útok na lodě u pobřeží Bulharska, jedna se potopila. Premiér žádá o pomoc

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  9:16
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské ekonomické zóně v Černém moři, kde drony potopily jednu loď a poškodily druhou. (6. října 2026) | foto: Reuters

Posádka lodě zasažené u pobřeží Bulharska (6. října 2026)
Zraněný člen posádky lodi poškozené při útoku dronem poté, co byl zachráněn ve...
Zraněný člen posádky lodi poškozené při útoku dronem poté, co byl zachráněn ve...
Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...
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Bulharsko ráno oznámilo nový dronový útok na dvě lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.

Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.

Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil. „Logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace,“ uvedl nicméně premiér.

Válka v Černém moři se vymkla kontrole. Střední mocnosti tlačí Putina k příměří

„Poslední útok na obchodní lodě v těsné blízkosti bulharských výsostných vod je zcela nepřijatelný,“ uvedl premiér. V Bulharsku bude jednat o incidentu bezpečnostní rada státu. Radev bude o situaci hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Sofia bude žádat o asistenci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem.

Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. Posádku bulharské složky evakuovaly. Z potopené lodi byl evakuován jeden člen posádky.

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

Minulé úterý drony zaútočily na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně. Jedno plavidlo se potopilo a posádka je od té doby nezvěstná. Pátrání po ní bulharské úřady minulý týden ukončily.

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