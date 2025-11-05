Bulharský parlament zřídil komisi pro vyšetřování aktivit George Sorose

Návrh na zřízení vyšetřovací komise přišel od Hnutí za práva a svobody (DPS), které vede mediální magnát Deljan Peevski, jenž figuruje na sankčních seznamech USA a Británie kvůli korupci.
Vedle dvou vládních stran krok podle AFP podpořily i všechna proruské a krajně pravicové uskupení v parlamentu. Hlavní vládní strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) ani proevropská koalice PP-DB vznik komise nepodpořily.
Úkolem komise bude shromáždit a analyzovat dokumenty, dotazovat se bulharských „služeb a institucí“ i jednotlivců, a také zjistit finanční toky a identifikovat vazby na politické strany, soudce, školy, média, ekonomické kruhy a veřejné instituce.
Sorosova nadace Open Society Foundation začala v Bulharsku působit v roce 1990 po pádu režimu komunistické strany v zemi. Nadace financuje projekty zaměřené na vzdělávání, reformu justice či antidiskriminační programy. Soros a jeho nadace jsou dlouhodobým cílem negativní kampaně i ze strany vlády v sousedním Maďarsku.