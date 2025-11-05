Bulharský parlament zřídil komisi pro vyšetřování aktivit George Sorose

Autor: ,
  21:10
Bulharský parlament ve středu schválil vznik vyšetřovací komise, která se zaměří na působení amerického miliardáře a filantropa George Sorose, jeho syna a jejich nadací v zemi. Zřízení komise při hlasování podpořily i dvě strany současné vládní koalice, uvedla agentura AFP.
Miliardář George Soros hovoří na panelové diskuzi v Berlíně (31. října 2012)

Miliardář George Soros hovoří na panelové diskuzi v Berlíně (31. října 2012) | foto: Reuters

George Soros, předseda představenstva společnosti Soros Fund Management a...
Alexander Soros
George Soros dostal od vídeňského starosty Michaela Ludwiga Zlatý odznak za...
George Soros se krátce před svými 82. narozeninami potřetí oženil - vzal si
6 fotografií

Návrh na zřízení vyšetřovací komise přišel od Hnutí za práva a svobody (DPS), které vede mediální magnát Deljan Peevski, jenž figuruje na sankčních seznamech USA a Británie kvůli korupci.

Vedle dvou vládních stran krok podle AFP podpořily i všechna proruské a krajně pravicové uskupení v parlamentu. Hlavní vládní strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) ani proevropská koalice PP-DB vznik komise nepodpořily.

Miliardář Soros odchází na odpočinek. Impérium přece jen dává synovi

Úkolem komise bude shromáždit a analyzovat dokumenty, dotazovat se bulharských „služeb a institucí“ i jednotlivců, a také zjistit finanční toky a identifikovat vazby na politické strany, soudce, školy, média, ekonomické kruhy a veřejné instituce.

Pavla na Hradě navštíví Soros mladší, prezident ho označuje za filantropa

Sorosova nadace Open Society Foundation začala v Bulharsku působit v roce 1990 po pádu režimu komunistické strany v zemi. Nadace financuje projekty zaměřené na vzdělávání, reformu justice či antidiskriminační programy. Soros a jeho nadace jsou dlouhodobým cílem negativní kampaně i ze strany vlády v sousedním Maďarsku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Bulharský parlament zřídil komisi pro vyšetřování aktivit George Sorose

Bulharský parlament ve středu schválil vznik vyšetřovací komise, která se zaměří na působení amerického miliardáře a filantropa George Sorose, jeho syna a jejich nadací v zemi. Zřízení komise při...

5. listopadu 2025  21:10

Smířlivý Okamura. Jeho zvolení ukázalo jednotu nové vládní koalice, říká politolog

Zvolení předsedy hnutí SPD Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny podle politologů potvrdilo soudržnost nové vládní koalice. „Šlo o první skutečný test její jednoty, který dopadl úspěšně,“ uvedl...

5. listopadu 2025  21:05

Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták

Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítala koaliční smlouva, kterou...

5. listopadu 2025  18:43,  aktualizováno 

Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí

Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahovali u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Na místě bylo 80 hasičů z...

5. listopadu 2025  18:28,  aktualizováno  20:53

Senátní a komunální volby ukážou, zdali lze TOP 09 ještě zachránit, říká Jiří Pospíšil

Premium

Poslanec Jiří Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09, ačkoliv by po odchodu Markéty Pekarové Adamové patřil mezi favority. Osud jeho strany mu však leží na srdci a udělá vše proto, aby ji...

5. listopadu 2025

Strážníci jeli řešit agresivního cestujícího, v Krči se srazili s dalším autem

V pražské Krči se večer srazilo auto strážníků s dalším osobním vozem. Dva lidé se při nehodě zranili. Mluvčí městské policie Irena Seifertová sdělila, že mezi zraněnými je jeden strážník a řidič...

5. listopadu 2025  19:59

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

5. listopadu 2025  19:53

Mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka. Ten nehodu přežil s vážnými zraněními

Ve Velimi na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, který nehodu přežil s těžkými poraněními. „Provoz na hlavní trati byl obnoven, vlaky v místě nehody jezdí sníženou...

5. listopadu 2025  19:21,  aktualizováno  19:46

Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují

Tajfun Kalmaegi, který v úterý zasáhl Filipíny, si už vyžádal nejméně 85 obětí. Dalších 75 lidí se stále pohřešuje. Tajfun se nyní podle předpovědi pohybuje západním směrem a meteorologové...

5. listopadu 2025  19:40

Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu. USA vyhostí Jihosúdánce

Vláda v Berlíně nabízí Afgháncům peníze, pokud nebudou usilovat v Německu o azyl. Nabídka se týká těch, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl kvůli tomu, že by jim ve vlasti hrozilo...

5. listopadu 2025  18:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.