U Bulharska se potápí nákladní loď, posádku se podařilo evakuovat

Krizový signál Bulharsko přijalo v 9:15 místního času (8:15 SEČ) z oblasti vzdálené asi 75 kilometrů od mysu Kaliakra na severovýchodě země.
Na místo vyrazily dvě bulharské, jedna rumunská a jedna turecká loď z černomořského protiminového námořnictva (MCM Black Sea).
Kvůli monitorování situace byly k lodi vyslány také dva vrtulníky, díky kterým se podařilo evakuovat celou posádku. Její členové jsou podle ministerstva promrzlí, ale jinak v dobrém zdravotním stavu.
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Helikoptéry při přezkoumání situace zjistily, že se plavidlo převrátilo. Loď má somálskou vlajku a plula z Rumunska do Egypta s téměř třemi tisíci tun pšenice na palubě. Na místo bylo vysláno armádní plavidlo, aby zkontrolovalo, zda z nákladní lodi neuniká znečištění.
Zatím není známo, z jakého důvodu se plavidlo potápí. Bulharsko ale v poslední době opakovaně hlásí, že na lodě v oblasti útočí Rusko. Moskva od roku 2022 vede válku proti Ukrajině a ostřeluje její přístavy v Černém moři. Například na konci října zasáhly tři drony u pobřeží Bulharska nákladní loď. Dříve v říjnu se v oblasti potopila loď HS Dignity.