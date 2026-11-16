Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

U Bulharska se potápí nákladní loď, posádku se podařilo evakuovat

Autor: ,
  13:04aktualizováno  13:25
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Bulharské ministerstvo dopravy v pondělí ráno obdrželo krizový signál z potápějícího se plavidla ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Podle údajů ministerstva byly na místo vyslány záchranné lodě a helikoptéry. Všech 12 členů posádky se podařilo evakuovat.

Krizový signál Bulharsko přijalo v 9:15 místního času (8:15 SEČ) z oblasti vzdálené asi 75 kilometrů od mysu Kaliakra na severovýchodě země.

Nákladní plavidlo BETUL 8
V Černém moři se po útoku potopila nákladní loď. (23. října 2026)
Vrak lodi Royad Mammadov, kterou zachvátil požár u pobřeží Rumunska (5. října 2026)
Záchranná plavidla zasahující v Černém moři po útoku na nákladní loď (23. října 2026)
10 fotografií

Na místo vyrazily dvě bulharské, jedna rumunská a jedna turecká loď z černomořského protiminového námořnictva (MCM Black Sea).

Kvůli monitorování situace byly k lodi vyslány také dva vrtulníky, díky kterým se podařilo evakuovat celou posádku. Její členové jsou podle ministerstva promrzlí, ale jinak v dobrém zdravotním stavu.

Nejnebezpečnější na světě. Černé moře je pro sebevrahy, ruská flotila už nevyplouvá

Helikoptéry při přezkoumání situace zjistily, že se plavidlo převrátilo. Loď má somálskou vlajku a plula z Rumunska do Egypta s téměř třemi tisíci tun pšenice na palubě. Na místo bylo vysláno armádní plavidlo, aby zkontrolovalo, zda z nákladní lodi neuniká znečištění.

Zatím není známo, z jakého důvodu se plavidlo potápí. Bulharsko ale v poslední době opakovaně hlásí, že na lodě v oblasti útočí Rusko. Moskva od roku 2022 vede válku proti Ukrajině a ostřeluje její přístavy v Černém moři. Například na konci října zasáhly tři drony u pobřeží Bulharska nákladní loď. Dříve v říjnu se v oblasti potopila loď HS Dignity.

Kaliakra

Kaliakra

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Úřad odhalil chyby v účetnictví SOCDEM. Strana zaplatí pokutu 90 tisíc korun

Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.

Pokutu 90 000 korun vyměřil Sociální demokracii (SOCDEM) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Sankce nabyla právní moci na začátku listopadu, zjistila ČTK z...

16. listopadu 2026  12:03,  aktualizováno  14:03

Babiš je na návštěvě Izraele. Posílit protivzdušnou obranu chce co nejdřív

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem,...

Od naší zpravodajky v Izraeli – Premiér Andrej Babiš (ANO) společně se čtyřmi ministry a náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem zamířil do Izraele. „Jedu tam na pozvání tamního premiéra...

16. listopadu 2026  6:30,  aktualizováno  14:01

Na vybraných příměstských linkách budou jezdit elektrobusy, oznámili radní

ilustrační snímek

Dopravci, kteří obsluhují vybrané příměstské trasy Pražské integrované dopravy, si budou muset pořídit elektrobusy. V pondělí o tom po jednání Rady hl. m. Prahy informoval dosluhující náměstek pro...

16. listopadu 2026  14:01

Pavel jmenoval šéfa Vrchního soudu v Olomouci. Zdůraznil nutnost nestrannosti

Prezident Petr Pavel jmenoval Rostislava Krhuta předsedou Vrchního soudu v...

Novým předsedou Vrchního soudu v Olomouci se od čtvrtka stane soudce a expert na insolvenční právo Rostislav Krhut. Do funkce jej dnes na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Uvedl při tom,...

16. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  13:53

Muž u zastávky udeřil seniorku do obličeje, jen se ho ptala na příjezd autobusu

Dvaašedesátiletý muž napadl v Karviné seniorku, která se ho ptala na příjezd...

Bezohlednému útoku čelila minulý týden seniorka na zastávce v Karviné. Když se tam neznámého muže zeptala na příjezd linkového autobusu, místo odpovědi ji udeřil pěstí do obličeje. Útočníkovi nyní...

16. listopadu 2026  13:50

Klempíř chce vyčkat s jednáním o zrušení poplatků ČT a rozhlasu

Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o...

16. listopadu 2026  13:40

Řidič čekal u přejezdu, najednou se mu auto rozjelo a narazilo do vlaku

Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně...

O štěstí v neštěstí může mluvit řidič, který se o víkendu na Šumpersku na moment přestal soustředit na ovládání svého auta, s nímž zastavil u přejezdu kvůli blížícímu se vlaku. Vůz se totiž rozjel do...

16. listopadu 2026  13:27

Nepovedené přistání v Praze. Letadlo začalo po kontaktu s ranvejí opět stoupat

Nepodařené přistání na pražském letišti

Zřejmě poryv větru způsobil nedělní ranní potíže letadlu společnosti Etihad Airways z Abú Zabí do Prahy. Pilot po kontaktu s ranvejí přerušil přistávací manévr a začal opět stoupat.

16. listopadu 2026  13:26

U Bulharska se potápí nákladní loď, posádku se podařilo evakuovat

Nákladní plavidlo BETUL 8

Bulharské ministerstvo dopravy v pondělí ráno obdrželo krizový signál z potápějícího se plavidla ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Podle údajů ministerstva byly na místo vyslány...

16. listopadu 2026  13:04,  aktualizováno  13:25

Ukrajina zasáhla Moskvu i Krymský most. Rusko hlásí rekord sestřelených dronů

Sledujeme online
Hašení požáru na Krymském resp. Kerčském mostě (8. října 2022)

Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru...

16. listopadu 2026  7:29,  aktualizováno  12:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pražská plynárenská zdraží plyn i elektřinu, ceny vzrostou téměř o devět procent

ilustrační snímek

Pražská plynárenská od příštího roku zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne proti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v...

16. listopadu 2026  12:48

Za fotky hrobů vojáků doživotí. Rusko se zoufale snaží ututlat obří ztráty

Ruští vojáci v Tumeni nesou rakev s tělem válečného korespondenta Ivana Zujeva....

Ruské úřady tvrdě trestají každého, kdo si na hřbitovech fotí hroby padlých vojáků. Za běžný snímek dnes lidem hrozí až doživotí za vlastizradu. Moskva se tak snaží ututlat realitu fronty. Uniklá...

16. listopadu 2026  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×