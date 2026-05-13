„Jako služební vůz předsedy vlády používám modrý Škoda Superb, který je již známý z cest po zemi,“ napsal Magyar na facebooku. „Zůstávám v budínském domě, kde jsou doma mé děti,“ dodal.
Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku.
Nový parlament zvolil Magyara premiérem v sobotu. První zasedání jeho kabinetu se uskuteční dnes odpoledne v obci Pusztaszer na jihu Maďarska, která je považována za místo zrodu maďarské státnosti.
Magyarův tmavě modrý superb se již v průběhu intenzivní předvolební kampaně v Maďarsku stal jedním ze symbolů politické změny. Podle médií tvoří součást jeho dlouhodobě budované image lidového vůdce odmítajícího luxus a aroganci moci, kterou si řada Maďarů spojovala s předchozí Orbánovou érou.
Představitelé minulé vlády byli často vídáni v černých limuzínách s policejním doprovodem. Sám Orbán nejčastěji jezdil v černém Volkswagenu Multivan, využíval ale také vládní limuzíny.