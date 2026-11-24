Schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky, ke které se připojil i rakouský kancléř Christian Stocker, se v pondělí v Bratislavě konala krátce poté, co se v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu.
Tusk na ní podle agentury PAP uvedl, že by opravdu chtěl, aby Ukrajina byla schopná sestřelovat střely namířené proti území členských zemí Evropské unie.
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„Proto vás vyzývám, abyste se připojili ke společné evropské akci, která je projevem solidarity s Polskem a celou Evropou, nejen s Ukrajinou,“ řekl v pondělí večer na jednání v Bratislavě.
Polsko od začátku ruské invaze na Ukrajinu patří navzdory některým svým sporům s Kyjevem k největším podporovatelům napadené země. Poskytuje jí vojenskou i humanitární pomoc a vzhledem ke své geografické poloze slouží jako logistické centrum pro dodávky vojenské pomoci. Česko také Ukrajině dodává vojenský materiál, Slovensko a Maďarsko to nyní odmítají.
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Podle polských představitelů bylo páteční narušení polského vzdušného prostoru záměrnou provokací. „Polsko potřebuje vaši podporu,“ řekl Tusk svým kolegům ze zemí V4.
V noci na dnešek vzdušný prostor nad polským Lublinským vojvodstvím sousedícím s Ukrajinou narušil ruský nepilotovaný letoun.