Jméno 52leté Mette-Marit, manželky norského korunního prince Haakona, se ve spisech objevuje nejméně tisíckrát. Obsah a tón korespondence z let 2011 až 2014, zveřejněné o víkendu v tisku, svědčí o jisté formě spiklenectví.
Mette-Marit se v e-mailech Epsteina ptá, zda je nevhodné, aby matka navrhla jako tapetu pro svého 15letého syna obrázek dvou nahých žen se surfy. Když Epstein v roce 2012 uvedl, že odjel do Paříže najít si manželku, odpověděla mu, že Paříž je dobrá pro cizoložství a že lepší ženy jsou ze Skandinávie. Epsteinovi také psala, že je velmi okouzlující.
|
Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem
„Za své činy musí nést zodpovědnost pouze Jeffrey Epstein. Udělala jsem chybu v úsudku a hluboce lituji, že jsem s ním měla jakýkoli kontakt. Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka,“ uvedla v prohlášení zveřejněném královským palácem, když se věc objevila v médiích.
Mette-Marit ale sexuálnímu delikventovi v roce 2011 napsala, že si jej na internetu vyhledala a že to na ni neudělalo moc dobrý dojem. Větu pak zakončila smajlíkem, aniž bylo jasné, na co přesně naráží. V lednu 2012 také se svou přítelkyní strávila čtyři dny v Epsteinově domě ve floridském Palm Beach. Kontakty s ním ukončila v roce 2014, protože měla pocit, že se Epstein snaží využít své vazby s korunní princeznou k získání výhod u jiných lidí.
|
Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy
„Vypadá to téměř tak, jako by byli blízcí přátelé. Korunní princezna nikdy není soukromou osobou. V každém případě to ukazuje nedostatek rozeznávacích schopností a selhání všech bezpečnostních pojistek kolem ní,“ řekl odborník na norskou královskou rodinu Ole-Jörgen Schulsrud-Hansen. Zároveň ale zdůrazňuje, že kontext, v němž tyto zprávy vznikly, není znám.
V úterý v Oslu začíná proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Höibym, který se narodil z jiného vztahu před jejím sňatkem s Haakonem. Devětadvacetiletý Marius čelí 38 obviněním, včetně čtyř znásilnění a násilí na svých bývalých partnerkách. Podle webu stanice BBC mu za to může hrozit více než deset let vězení. Jeho matka ani jeho nevlastní otec se slyšení nezúčastní.
|
Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.