Magyar od prezidenta mával Orbánovi na balkoně. Jeho sídlo nad Budapeští nechce

Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar nebude vládu řídit z karmelitánského kláštera v Budapešti, kde od roku 2019 sídlí dosluhující ministerský předseda Viktor Orbán. Orbánova vláda objekt, který je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nechala přes protesty památkářů přestavět a učinit z něj symbol výkonné moci. Kamery ve středu zachytily Magyara, jak Orbánovi stojícího na balkoně jeho rezidence mává ze sousedního prezidentského paláce.

Magyar, jehož strana Tisza získala v neděli ve volbách ústavní většinu, čímž ukončila 16 let Orbánovy vlády, si za své sídlo chce vybrat jednu z ministerských budov v blízkosti parlamentu v pešťské části metropole. Už před volbami uváděl, že klášter, který je stále ještě obehnán stavebním plotem, zpřístupní veřejnosti.

Magyar po volbách zahlédl Orbána odpočívat na balkóně prezidentské rezidence
Karmelitánský klášter v Budapešti. (10. dubna 2024)
Viktor Orbán přijal ve svém sídle v karmelitánském klášteře nad Budapeští Marine Le Penovou. (26. října 2021)
Prezidenta Argentiny Javiera Mileie vítá maďarský premiér Viktor Orbán v sídle vlády v karmelitánském klášteře v Budapešti. (21. března 2026)
32 fotografií

Ve středu Magyar zveřejnil video ze své návštěvy Sándorova paláce, rezidence maďarského prezidenta Tamáse Sulyoka. V tu chvíli se totiž na balkoně karmelitánského kláštera stojícího vedle nacházel také Orbán.

„Absolutní kino,“ zažertoval Magyar při pohledu na něj a zamával mu. „Život je nejlepší režisér. Když mě prezident provázel po své pracovně, kterou brzy opustí, povšiml jsem si odstupujícího premiéra,“ poznamenal a ironicky se zeptal svých příznivců, co asi Orbán tak soustředěně čte: svůj rezignační projev, sportovní zprávy, nebo vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Magyar po jednání s Sulyokem oznámil, že hlava státu ho pověří sestavením nové vlády. Prezidentovi řekl, že po sestavení vlády očekává jeho rezignaci a že pokud funkci dobrovolně neopustí, využije Tisza svůj mandát k příslušné změně ústavy. Podle Magyara slíbil Sulyok zvážit vznesené argumenty.

Od ruské ropy se odstřihnout nelze, tvrdí Magyar. Orbán nás dovedl k bankrotu, řekl

Klášter na budínském Hradním vrchu v tehdy samostatném Budíně nechal v roce 1784 zrušit císař a uherský i český král Josef II. a budova později sloužila jako divadlo. Barokní stavbu nakonec v roce 2014 získal úřad premiéra Orbána, který ji nechal rozsáhle přestavět za zhruba 21 miliard forintů (1,4 miliardy Kč).

Přestavba vyvolala rozsáhlou kritiku a nesouhlas vyslovili i památkáři. Orbán v klášteře sídlí od ledna 2019, kdy tam přenesl svůj úřad z parlamentu.

Karmelitánský klášter (zeleně), Sándorův palác (červeně)

Karmelitánský klášter (zeleně), Sándorův palác (červeně)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

S vámi se nedá bavit, vyčítal Babiš opozici. Mluvil i o definici šílenství

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké...

Premiér Andrej Babiš řekl, že čekal, že se opozice po prohraných volbách bude chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice...

Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

Sedmačtyřicetiletá Markéta Vaňková vystudovala právo na Masarykově univerzitě,...

Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo...

16. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  13:02

Potravinářský kamion skončil na sjezdu z D1 v lese. Porazil několik stromů

Pohled na zdemolovanou kabinu kamionu, která po nárazu skončila v lesním...

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes ráno ochromila vážná nehoda. Řidič nákladní soupravy s cisternami vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil hluboko...

16. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  12:53

Rusko označilo zbrojařské firmy v Česku za možné cíle. Policie hrozby vyhodnocuje

V závodě PBS Velká Bíteš se vyrábí letecké technologie a proudové motory. Mimo...

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam evropských poboček ukrajinských společností vyrábějících drony, stejně jako seznam zahraničních společností vyrábějících komponenty pro ukrajinské...

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  12:44

RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok

Muzikál Pět let zpět s Annou Prášilovou Fialovou a Ondřejem Rychlým

Živá hudba a pěvecký výkon Anny Prášilové Fialové je hlavním lákadlem komorního muzikálu, který nastudovalo pražské Divadlo Hybernia. Křehké dílo originálním způsobem vyprávějící právě o křehkosti...

16. dubna 2026  12:44

Japonci vytáhli z moře vrak vzácné stíhačky, nástupce legendárního Zera

Japonci vylovili z moře u ostrova Kjúšú vrak stíhačky Kawaniši N1K. (8. dubna...

Jednaosmdesát let spočívaly na mořském dně u ostrova Kjúšú trosky letounu Kawaniši N1K. Stíhačku císařského námořního letectva počátkem dubna vylovila parta nadšenců, což vzbudilo pozornost...

16. dubna 2026  12:16

Macinka dostal pozvání do Bělehradu. Chápu otázku Kosova, řekl

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a jeho srbský protějšek Marko Djurič...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) obdržel pozvání do Bělehradu. Po bilaterálním středečním jednání v Černínském paláci to oznámil jeho srbský protějšek Marko Djurič. Ten zároveň...

16. dubna 2026  12:12

Vlak Leo Express se na Slovensku střetl s kamionem. Jeden mrtvý, dvacet zraněných

Srážka osobního vlaku s kamionem v Dunajské Stredě. (16. dubna 2026)

Ve slovenské Dunajské Stredě se střetl osobní vlak dopravce Leo Express s kamionem. Řidič nákladního vozu nehodu nepřežil a 21 cestujících vlaku utrpělo zranění. V důsledku srážky vlak vykolejil.

16. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  12:03

Američanku zadrženou v souvislosti s požárem v Pardubicích předají zpět do Česka

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Američanku zadrženou na Slovensku v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích ve čtvrtek předají do Česka. Potvrdil to pardubický soudce Karel Gobernac, informovala ČTK. Tento soud pak zřejmě...

16. dubna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dětinský způsob válčení, i prezident může vládě znepříjemňovat život, pohrozil Pavel

Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...

Spor o české zastoupení na letním summitu NATO se dál vyostřuje. Podle prezidenta Petra Pavla ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) záměrně komplikuje jeho práci i život. Očekává, že situaci...

16. dubna 2026  11:53

„Pět milionů a budou spokojeni.“ Tehdejší šéf DPP si řekl o úplatek, zaznělo u soudu

Serge Borenstein, majoritní akcionář developerské skupiny Karlín Group.

Belgický podnikatel a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein ve čtvrtek u hlavního líčení v kauze Dozimetr potvrdil, že mu někdejší šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák tlumočil...

16. dubna 2026  11:50

