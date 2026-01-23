Budeme mluvit o území, řekl Zelenskyj. Odevzdejte Donbas, zopakoval Kreml

Autor: ,
  11:29
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Zabí se bude mluvit o územních otázkách, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něho dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení jakékoliv dohody o ukončení války na Ukrajině je odchod ukrajinských sil z východoukrajinského Donbasu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Donbas je klíčovou záležitostí. Bude se o ní jednat dnes a zítra v podobě, jakou tři strany v Abú Zabí uznají za vhodnou,“ uvedl Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)
Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na výroční konferenci Vladimira Putina. (19. prosince 2025)
Speciální vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner přichází na jednání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. (22. ledna 2026)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)
20 fotografií

Třístranná jednání v metropoli Spojených arabských emirátů se uskuteční krátce po několikahodinové schůzce vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a jeho poradci. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po ní nad ránem řekl, že bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný.

Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce

„Dobře známým ruským stanoviskem je to, že ukrajinské ozbrojené síly musí opustit území Donbasu, musí se z něho stáhnout. To je velmi důležitá podmínka,“ řekl později Putinův mluvčí Peskov. Bez dalších podrobností dodal, že existují také další body, které je třeba projednat.

Rusko celoplošnou invazi na Ukrajinu vede od února 2022. Trumpova administrativa se snaží nejhorší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války ukončit. Překážkou v tom jsou zejména ruské požadavky týkající se Donbasu. Moskva ho chce získat celý, včetně částí, které její vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.

Jednání o míru dosáhla pokroku, hlásí Witkoff. Zbývá dořešit poslední otázku

Součástí urovnání konfliktu mají být bezpečnostní záruky poskytnuté Spojenými státy Ukrajině. „Hlavní dohoda o bezpečnostních garancích je hotová,“ řekl také Zelenskyj a dodal, že čeká, až Trump určí místo a termín jejího podpisu. Tento dokument podle něho budou muset schválit americký Kongres a ukrajinský parlament.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Jih Moravy ochromila ledovka. Policie a záchranka posílily služby, plní se nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Jih Moravy od brzkého rána zasáhla kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdilo MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situace se před polednem začala uklidňovat. Policie...

23. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  12:10

Nechoďte zbytečně ven. V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci. Důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu. Platí pro aglomeraci...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  12:10

Schovával jsem se v kotelně, říká postřelený starosta Chřibské. V obci bude mše

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

V Chřibské na Děčínsku se v sobotu od 10:00 v kostele sv. Jiří uskuteční zádušní mše za oběť pondělní střelby. Starosta Jan Machač (nez.) v prohlášení na webu města uvedl, že střelbu nepřežil Libor...

23. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:10

Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...

23. ledna 2026  12:08

Vinen z korupce. Soudce Elischer dostal sedm let vězení a pokutu přes milion

Soud začal znovu projednávat případ soudce Ivana Elischera, který čelí obžalobě...

Soud v pátek uznal soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera i napodruhé vinným v jeho korupční kauze. Uložil mu sedm let vězení a peněžitý trest 1,1 milionu korun za přijímání úplatků a další...

23. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  12:04

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Na dálnici D1 na 215. kilometru ve směru na Brno bouralo podle policie a hasičů až dvacet vozidel. Dálnice je v úseku na Vyškovsku uzavřená. Celý Jihomoravský kraj se od pátečního rána potýká s...

23. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  12:02

Trumpovu Radu míru musíme odmítnout, jinak budeme za exoty, říká expert

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česko od Spojených států dostalo pozvánku do nově vznikající Rady míru, kterou založil prezident Donald Trump. Politolog a expert na mezinárodní vztahy Vít Hloušek v rozhovoru pro iDNES.cz...

23. ledna 2026  12:01

Nákladní auto narazilo na D5 do svodidel, unikla nafta. Dálnice je už průjezdná

Kamion na D5 u Dobřan na Plzeňsku prorazil svodidla a skončil napříč pruhy. Při...

Dálnice D5 ve směru na Prahu, kterou ráno u Plzně uzavřela nehoda kamionu, už je zcela průjezdná. Nákladní souprava narazila do svodidel a zablokovala jízdní pruhy. Kvůli zničeným svodidlům byla...

23. ledna 2026  6:24,  aktualizováno  11:54

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce.

23. ledna 2026  11:54

Řidička vyjela ze silnice a převrátila auto, zranila sebe i nezletilou dívku

U nehody mezi Sokolovem a Boučím zasahoval záchranářský vrtulník. Ten do Plzně...

Dopravní nehoda v pátek dopoledne zcela uzavřela silnici II/210 u Boučí na Sokolovsku. Podle záchranných složek tam osobní auto vyjelo ze silnice, kde se převrátilo. Jeho řidička utrpěla středně...

23. ledna 2026  11:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lupič na kole v centru Ostravy hrozil pistolí, muž mu ze strachu dal dvoustovku

Plynová pistole, kterou se lupič v Ostravě domáhal vydání peněz. Získal jen dvě...

Policie v Ostravě dopadla jednatřicetiletého lupiče, který v centru města pod pohrůžkou použití zbraně okradl o tři roky mladšího muže. Zřejmě si však představoval tučnější lup než dvě stě korun....

23. ledna 2026  11:48

Zemřela zimou mezi hladovými psy. Soud potrestal ženu za utýrání postižené dcery

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené...

Za týrání svěřené osoby Krajský soud v Hradci Králové potrestal pěti lety vězení čtyřiašedesátiletou matku. Obžaloba ji viní, že své mentálně postižené dospělé dceři nezajistila lékařskou péči,...

23. ledna 2026  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.