„Donbas je klíčovou záležitostí. Bude se o ní jednat dnes a zítra v podobě, jakou tři strany v Abú Zabí uznají za vhodnou,“ uvedl Zelenskyj.
Třístranná jednání v metropoli Spojených arabských emirátů se uskuteční krátce po několikahodinové schůzce vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a jeho poradci. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po ní nad ránem řekl, že bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný.
Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce
„Dobře známým ruským stanoviskem je to, že ukrajinské ozbrojené síly musí opustit území Donbasu, musí se z něho stáhnout. To je velmi důležitá podmínka,“ řekl později Putinův mluvčí Peskov. Bez dalších podrobností dodal, že existují také další body, které je třeba projednat.
Rusko celoplošnou invazi na Ukrajinu vede od února 2022. Trumpova administrativa se snaží nejhorší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války ukončit. Překážkou v tom jsou zejména ruské požadavky týkající se Donbasu. Moskva ho chce získat celý, včetně částí, které její vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.
Jednání o míru dosáhla pokroku, hlásí Witkoff. Zbývá dořešit poslední otázku
Součástí urovnání konfliktu mají být bezpečnostní záruky poskytnuté Spojenými státy Ukrajině. „Hlavní dohoda o bezpečnostních garancích je hotová,“ řekl také Zelenskyj a dodal, že čeká, až Trump určí místo a termín jejího podpisu. Tento dokument podle něho budou muset schválit americký Kongres a ukrajinský parlament.