Budeme dál vyvíjet zbraně, jež překonají všechnu protiraketovou obranu, řekl Putin

„Určitě budeme pokračovat v modernizaci a rozvoji našich strategických jaderných sil, vyvíjet rakety se zvýšenou bojovou silou, schopné proniknout všemi současnými i budoucími systémy protiraketové obrany,“ řekl Putin.
Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií, což je jeden z klíčových podniků ruského zbrojního průmyslu, kde vznikly strategické rakety Topol, Topol-M, Jars a Bulava, vyzbrojené jadernými hlavicemi. Prezident vyznamenal institut, který slaví 80. výročí založení, řádem za vynikající práci a jeho generálnímu konstruktérovi Juriji Solomonovovi udělil řád Hrdiny Ruska. Institut, který byl v sovětské éře dvakrát vyznamenán Leninovým řádem, nyní působí v rámci státní korporace Roskosmos, poznamenala agentura Interfax.
O den dříve velitel ruských raketových vojsk strategického určení oznámil Putinovi jako vrchnímu veliteli, že Rusko úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat. Podle generála Sergeje Karakajeva úspěšný test umožní zařadit první pluk vyzbrojený novými raketami do bojové pohotovosti do konce roku.
Rusko úspěšně otestovalo novou strategickou raketu Sarmat
Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburgské oblasti vystřídat raketu RS-20B Vojvoda, zvanou v kódu NATO SS-18 Satan. Raketa Sarmat může být vyzbrojena několika hypersonickými kluzáky Avangard, schopnými dosahovat rychlosti 27krát překračující rychlost zvuku, napsal v úterý Interfax.
Putin prohlásil, že v závěrečné fázi jsou i práce na nové bezposádkové jaderné ponorce Poseidon a na střele s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik. Připomněl také, že loni byly do bojové pohotovosti uvedeny jednotky vyzbrojené pozemními raketami středního doletu Orešnik, které Rusko již použilo ve válce proti Ukrajině.
Poseidon a Burevestnik patřily mezi pětici nových zbraní, o nichž Putin hovořil ve svém poselství federálnímu parlamentu v roce 2018. Byly mezi nimi také mezikontinentální raketa Sarmat, hypersonický kluzák Avangard a letecká raketa Kinžal, kterou Rusko rovněž použilo proti Ukrajině.
Loni v říjnu Putin ohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo Poseidon. Tuto zbraň agentura Reuters označila za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron. Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní tsunami. O několik dní dříve Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici. Zbraň podle Moskvy uletěla 14 000 kilometrů a ve vzduchu se udržela přibližně 15 hodin.
O nových jaderných zbraních Putin podle pozorovatelů často hovoří v situaci, kdy nemůže ohlásit nové úspěchy ve válce proti Ukrajině, která se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi.