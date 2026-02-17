Bude největší, řekl o oblouku Nezávislosti Trump. Může překážet letadlům

Petra Škraňková
  8:46
Bude největší, nejkrásnější a bude Trumpův. Návrh amerického prezidenta postavit ve Washingtonu obrovský Vítězný oblouk už má první konkrétní obrysy. Změnilo se jeho jméno a výška bude odkazovat na oslavy výročí nezávislosti.

„Chci, aby byl jeden z největších,“ svěřil se Donald Trump novinářům na konci ledna. „My jsme největší, nejsilnější národ. Chci, aby byl taky největší,“ odpověděl na otázky o plánovaném Vítězném oblouku. Washingtonu podobný oblouk podle Trumpa citelně chybí, protože podobnou památku má 57 metropolí na celém světě.

Americký prezident Donald Trump ukázal model „Oblouku nezávislosti“, který hodlá umístit naproti Lincolnovu pamětníku. (9. října 2025)
Místo, kde hodlá americký prezident Donald Trump postavit svůj „Oblouk nezávislosti“ ve Washingtonu naproti Lincolnovu památníku. (16. října 2025)
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025)
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025)
9 fotografií

Plány na výstavbu impozantního památníku ve Washingtonu, D.C. přednesl už loni na podzim, v lednu na sociálních sítích zveřejnil tři návrhy na jeho podobu.

Tři návrh na možnou podobu Oblouku nezávislosti, který by měl vyrůst ve...

Podle nich má zřejmě nový název, místo Vítězného oblouku je to oblouk Nezávislosti.

Dech však vyráží jeho plánovaná výška. Největší triumfální oblouk světa má mít symbolických 250 stop, aby nejlépe uctil 250. výročí vyhlášení nezávislosti 4. července 1776. To je v přepočtu 76 metrů. Pro srovnání – Bílý dům je vysoký přibližně 21 metrů a Lincolnův památník asi 30 metrů.

Trump v rozhovoru s novináři na palubě Air Force One řekl, že oblouk bude „nejkrásnější na světě“, ale výšku stavby nepotvrdil, uvádí Fox News. Jen řekl, že výška oblouku by byla „vhodná pro dané místo“.

Památník připomínající Vítězný oblouk v Paříži má mít osmimetrový podstavec, na něm bude stát padesátimetrový oblouk v klasicistním stylu a na vrchu má být 18metrová pozlacená socha okřídlené ženy s odkazem na sochu Svobody. Všechny verze návrhu mají stejný nápis na horní části – „The Independence Arch“, tedy oblouk Nezávislosti.

Bílý dům plánovanou výšku monumentu nepotvrdil. Jen ve vyjádření pro Fox News Digital uvedl, že památník představuje klíčovou součást Trumpova odkazu a jeho vize před blížícím se 250. výročím založení Spojených států.

Arc de Trump? Prezidentův návrh Vítězného oblouku rozděluje Washington

Vyrůst má na druhém břehu řeky Potomac, než leží Bílý dům nebo Kapitol, na začátku Arlingtonského mostu, kde je velký kruhový objezd. To je zároveň přibližovací koridor pro lety ze severu na letiště Ronalda Reagana, které je na pravém břehu řeky Potomac.

„A to může znamenat komplikace pro leteckou dopravu. V okruhu pěti kilometrů kolem letiště se musí Federálnímu úřadu pro letectví hlásit všechny stavby, které budou mít nad 60 metrů. A protože stavba má mít 76 metrů, tak by přistávající letadla byla jen 80 metrů od vršku oblouku.“ uvádí americký zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.

Oblouk Nezávislosti by také zastínil pohled z Arlingtonského hřbitova, jednoho z národních symbolů, směrem k Lincolnovu památníku. Dosud je vidět Arlingtonský most, který má také symbolický význam. Funguje jako spojnice mezi severem a jihem, tedy mezi památníkem Abrahama Lincolna a domem generála Roberta Edwarda Lee, který věnoval své rozsáhlé pozemky na vybudování největšího vojenského hřbitova ve Spojených státech.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (186 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Klíčová pomoc. Nebe nad Kyjevem střeží tajná letka pilotů z USA a Nizozemska

Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr...

Nebe nad Kyjevem pomáhají střežit i veteráni amerického a nizozemského letectva. Spolu s ukrajinskými letci působí v letce vyzbrojené stíhačkami F-16, která zasahuje hlavně proti ruským střelám s...

17. února 2026  9:38

Výbor dá doporučení Sněmovně, zda mají být vydáni ke stíhání Babiš a Okamura

Pozvání do superdebaty iDNES.cz přijali premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš,...

Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu...

17. února 2026  6:09,  aktualizováno  9:35

Prezident ve škole zahájil sportovní turnaj a debatuje s žáky

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Prezident Petr Pavel dnes vyrazil na oficiální návštěvu Prahy. První den programu zahrnuje debatu s žáky základní školy i občany. Setká se také s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) a zastupiteli...

17. února 2026,  aktualizováno  9:20

Nenajíždějte na D1, varuje policie na Vysočině. Kraj zasypaly přívaly sněhu

Kvůli hustému sněžení a uvízlým kamionům musela být v noci z pondělí na úterý...

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě jsou i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

17. února 2026  6:05,  aktualizováno  9:15

Místo nebožtíka 30 pytlů dřevěného uhlí a k tomu celé smuteční procesí, žasla policie

Pytle nelegálně vytěženého dřevěného uhlí na venkově v Malawi

Policie v Malawi pátrá po nejméně devíti lidech kvůli pašování dřevěného uhlí. Kontraband ukryli v pohřebním voze a pro větší důvěryhodnost k němu zorganizovali celé smuteční procesí. Nelegální...

17. února 2026  9:04

Bude největší, řekl o oblouku Nezávislosti Trump. Může překážet letadlům

Americký prezident Donald Trump ukázal model „Oblouku nezávislosti“, který...

Bude největší, nejkrásnější a bude Trumpův. Návrh amerického prezidenta postavit ve Washingtonu obrovský Vítězný oblouk už má první konkrétní obrysy. Změnilo se jeho jméno a výška bude odkazovat na...

17. února 2026  8:46

Hudební experiment, který v Česku nemá obdoby. Maniak rapuje, nahrává i pomáhá

Raper Maniak nahrává nové album STREAM TAPE živě před zraky diváků

Dlouhé měsíce příprav a nahrávání ve studiu? Na to zapomeňte. Raper Maniak posouvá hranice hudebního průmyslu a vydává se cestou, po které se v českém rybníčku ještě nikdo nevydal. Jeho nové album...

17. února 2026  8:31

Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Zdravotní sestry a lékařka při otevření zrekonstruované části nemocnice Motol.

Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v...

17. února 2026  8:30

Veřejnost se v Lucerně loučí se zesnulou Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se od rána koná poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Kino bude pro veřejnost otevřeno do 13:00. Samotná rodina se s herečkou rozloučila již v pondělí na přísně utajeném a...

17. února 2026  6:44,  aktualizováno  8:25

Dánský farář přirovnal držení dětské pornografie ke sbírání známek

Dánská policie kvůli gangům posílila kontroly na hranicích. (5. října 2024)

Dánský farář, který je před soudem kvůli tomu, že měl desetitisíce fotografií a videí s dětskou pornografií, v pondělí během procesu prohlásil, že mu jejich získávání připomínalo sbírání známek, i...

17. února 2026  8:03

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Donald Trump (16. února 2026)

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se nepřímo zúčastní rozhovorů s Íránem, jejichž další kolo má v úterý začít v Ženevě. „Zapojím se do těchto jednání, nepřímo. Budou velice důležitá,“...

17. února 2026  7:46

Zemřel Frederick Wiseman, legenda amerického dokumentárního filmu

Americký dokumentarista Frederick Wiseman (12. listopadu 2016)

Americký dokumentarista Frederick Wiseman zemřel v pondělí ve věku 96 let v Cambridge v Massachusetts. Uvedla to společnost Zipporah Films, která je distributorem filmařových děl. Frederick Wiseman...

17. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.