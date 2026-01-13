Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal

Sedmapadesátiletá poslankyně a bývalá šéfka strany Národní sdružení (RN) přišla do pařížského soudního paláce v centru francouzské metropole v doprovodu svých dvou právníků. Na začátek soudního jednání čekaly v galeriích odvolacího soudu od časného rána stovky novinářů z celého světa.
RN má navrch v aktuálních volebních průzkumech a ve francouzském Národním shromáždění ho reprezentuje bezprecedentních 120 poslanců. První slyšení Le Penové je naplánované na 20. ledna.
Loni v březnu prvoinstanční soud uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu (EP) a odsoudil ji ke čtyřem rokům odnětí svobody, z toho dvěma podmíněně. Le Penová se proti rozsudku odvolala. Pokud by toto rozhodnutí bylo potvrzeno, nemohla by kandidovat v prezidentských volbách v příštím roce.
Prokuratura obvinila Le Penovou a dalších přibližně 20 lidí, že mezi lety 2004 a 2016 vypláceli zaměstnancům RN peníze určené na financování asistentů EP. Kromě Le Penové bylo shledáno vinnými ze zpronevěry evropských fondů osm dalších členů strany a 12 parlamentních asistentů. Vedle Le Penové se proti rozhodnutí soudu odvolalo 11 dalších lidí a také samotná strana.
Aby politička mohla kandidovat v prezidentských volbách, musel by soud zrušit nebo zkrátit uložený zákaz kandidatury, který začal na rozdíl od zbytku trestu platit bezprostředně po vynesení březnového rozsudku. Aby se vyjasnila politická situace, pařížský odvolací soud uvedl, že projednání případu urychlí a rozsudek vynese co nejdříve.