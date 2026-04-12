V Maďarsku existuje kategorie tzv. kardinálních zákonů (maďarsky sarkalatos törvények), které může parlament přijímat nebo měnit pouze ústavní většinou, tedy dvoutřetinovou většinou přítomných poslanců.
Tyto zákony jsou zakotveny v Základním zákonu Maďarska (Alaptörvény) a upravují klíčové oblasti fungování státu. Pokud Tisza získá v parlamentu 133 křesel, bude mít Péter Magyar volné ruce k prosazení toho, co sliboval maďarským voličům.
1. Ústavní a institucionální systém
- fungování Ústavního soudu
- pravomoci prezidenta republiky
- organizace parlamentu
- státní kontrolní instituce (např. Nejvyšší kontrolní úřad)
2. ️ Soudnictví a právní systém
- organizace soudů a státního zastupitelství
- status soudců
- pravidla jmenování a fungování justice
3. ️ Volební systém
- volební zákon (parlamentní, komunální i evropské volby)
- pravidla pro volební kampaně
- volební právo
4. Veřejné finance a rozpočet
- daňový systém (některé klíčové prvky)
- pravidla státního rozpočtu
- dluhová brzda a fiskální pravidla
5. ️ Místní samospráva
- pravomoci obcí a regionů
- struktura samosprávy
- financování obcí
6. Bezpečnost a ozbrojené složky
- armáda a její nasazení
- policie a bezpečnostní služby
- mimořádné stavy
Kardinální zákony se mohou týkat i:
- rodinné politiky
- církví a jejich uznání
- státního občanství
- mediální regulace