Bude mít Magyar volné ruce? Co znamená ústavní většina v maďarském parlamentu

Petra Škraňková
  21:21
Maďarská opoziční strana Tisza by ve 199členném parlamentu měla získat 132 mandátů, vyplývá z průběžných výsledků parlamentních voleb. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců. Jaké zákony by mohla vítězná strana přijímat?

Maďarský parlament ratifikoval žádost Finska o vstup do NATO. (27. března 2023) | foto: Reuters

V Maďarsku existuje kategorie tzv. kardinálních zákonů (maďarsky sarkalatos törvények), které může parlament přijímat nebo měnit pouze ústavní většinou, tedy dvoutřetinovou většinou přítomných poslanců.

Tyto zákony jsou zakotveny v Základním zákonu Maďarska (Alaptörvény) a upravují klíčové oblasti fungování státu. Pokud Tisza získá v parlamentu 133 křesel, bude mít Péter Magyar volné ruce k prosazení toho, co sliboval maďarským voličům.

1. Ústavní a institucionální systém

  • fungování Ústavního soudu
  • pravomoci prezidenta republiky
  • organizace parlamentu
  • státní kontrolní instituce (např. Nejvyšší kontrolní úřad)

2. ️ Soudnictví a právní systém

  • organizace soudů a státního zastupitelství
  • status soudců
  • pravidla jmenování a fungování justice

3. ️ Volební systém

  • volební zákon (parlamentní, komunální i evropské volby)
  • pravidla pro volební kampaně
  • volební právo

4. Veřejné finance a rozpočet

  • daňový systém (některé klíčové prvky)
  • pravidla státního rozpočtu
  • dluhová brzda a fiskální pravidla

5. ️ Místní samospráva

  • pravomoci obcí a regionů
  • struktura samosprávy
  • financování obcí

Výsledky voleb 2026 v Maďarsku

TISZA

53,53 %
strana získala 2 193 654 hlasů
137

FIDESZ-KDNP

37,84 %
strana získala 1 550 687 hlasů
55

Naše vlast

5,96 %
strana získala 244 280 hlasů
7

DK

1,19 %
strana získala 48 827 hlasů
0

MKKP

0,82 %
strana získala 33 426 hlasů
0

MNOÖ

0,29 %
strana získala 12 018 hlasů
0

M. Romák Ors.

0,29 %
strana získala 11 956 hlasů
0

6. Bezpečnost a ozbrojené složky

  • armáda a její nasazení
  • policie a bezpečnostní služby
  • mimořádné stavy

Kardinální zákony se mohou týkat i:

  • rodinné politiky
  • církví a jejich uznání
  • státního občanství
  • mediální regulace
Bude mít Magyar volné ruce? Co znamená ústavní většina v maďarském parlamentu

