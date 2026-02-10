Pěšky i na invalidním vozíku. Buddhističtí mniši pochodovali za mír 3700 kilometrů

Přibližně 20 mnichů v šafránových rouchách se těší popularitě na sociálních sítích spolu se svým zachráněným psem Alokou. Jejich jednoduché poselství míru v době konfliktů a politického rozkolu rezonuje po celých Spojených státech. Tisíce lidí se shromažďovaly podél cest, často v nezvykle chladném počasí, aby spatřili procesí, které z Fort Worth v Texasu vyrazilo v říjnu.
„Doufám, že až tato cesta skončí, lidé, které jsme potkali, budou i nadále praktikovat všímavost a najdou vnitřní klid,“ řekl podle agentury AP vůdce skupiny, ctihodný Bhikkhu Pannakara, který lidi po cestě učil o konceptu všímavosti. Pannakara je viceprezident buddhistického chrámu ve Fort Worth.
Očekává se, že během dvoudenního pobytu ve Washingtonu mnichy přivítají velké davy. Městská policie upozornila na uzavírky silnic podél trasy mnichů, které slouží k zajištění bezpečnosti pro poutníky a pro přihlížející obyvatele.
Na 3500 lidí se shromáždilo v aréně Bender Arena na první veřejné zastávce mnichů v hlavním městě. Lidé do arény vstupovali v tichosti, aby projevili úctu mírovému poselství. Pannakara vešel po boku s Alokou, ze kterého se stala psí celebrita. Pes se uvelebil na dece, kterou organizátoři rozložili na basketbalovém hřišti.
|
Mniši v Thajsku brali pervitin a museli na léčbu, zůstal po nich prázdný chrám
Cesta nebyla bez úskalí. V listopadu, když mniši putovali nedaleko Houstonu podél okraje dálnice, do jejich doprovodného vozidla narazil nákladní automobil. Dva mniši utrpěli zranění, přičemž ctihodný Maha Dam Phommasan podstoupil amputaci nohy. Phommasan, opat buddhistického chrámu ve Snellville v Georgii, se opět připojil k mnichům ve Washingtonu a do arény vjel na invalidním vozíku.
Strojní inženýr v důchodu Mark Duykers, který praktikuje všímavost, AP sdělil, že s manželkou autem ujeli 885 kilometrů z Ann Arbor v Michiganu do Washingtonu, aby mnichy viděli. „V době plné neshod jsme viděli, jak obyvatelé celých měst v Biblickém pásu kvůli mnichům vycházeli ven, aniž by měli ponětí, co buddhismus vlastně je. Ale povzbudilo a dojalo je to. Je to inspirující,“ řekl Duykers. Použil při tom neoficiální termín pro státy na jihu USA, kde žije mnoho konzervativních protestantů.
Mnichy podle AP překvapilo, že jejich poselství přesahuje různé ideologie. Miliony lidí je sledují online a davy je vítaly na mnoha místech, od kostela ve městě Opelika v Alabamě až po radnici v Richmondu ve Virgini.