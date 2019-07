Do zbraně! Buddhističtí mniši svému náboženství bourají mírumilovnou image

Když sebevražední atentátníci o Velikonocích zaútočili na křesťanské kostely a hotely na Srí Lance, někteří tamní buddhisté cítili kromě smutku i zadostiučinění.



„Celá léta jsme varovali, že jsou muslimští extremisté hrozbou pro národní bezpečnost. Krev je na rukou vlády, protože ignorovala radikalizaci islámu,“ říká pro deník The New York Times Dilanthe Withanage z místní buddhistické nacionalistické organizace Bodu Bala Sena (BBS).

Ta minulou neděli svolala mítink ve městě Kandy, kde mnichy i ostatní věřící vyzývala, aby přišli k volbám a umožnili, aby jejich kandidáti mohli „sestavit parlament odpovědný své zemi, parlament, který ochrání Sinhálce“, napsala agentura Reuters. Minulý měsíc si zase jeden z mocných srílanských mnichů hladovkou vynutil si rezignaci všech devíti muslimských ministrů současné vlády.

Velikonoční útoky na kostely také přerostly v protimuslimské řádění, při kterém rozzuřený dav ničil obchody vlastněné muslimy i místní mešity a ubodal muslimského majitele obchodu s truhlářskými výrobky.

Opata Sumedhanandu Thera však bouchání Molotovových koktejlů u mešit nechává klidným. „Muslimové jsou násilní a chtějí nám všechno vzít,“ říká na svou obranu. Příznivci mírumilovného náboženství se podle The New York Times cítí ohrožení i proto, že na rozdíl od islámu buddhismus pomalu vymírá.

„Když zemře člověk, dá se to přijmout. Ale když zemře rasa nebo náboženství, už není cesty zpět,“ varuje Thero.

Mniši tak jdou do boje za svou víru. A kromě fyzického násilí útočí i jinak. Tvrdí třeba, že muslimské textilní továrny vyrábějí spodní prádlo, které buddhistkám způsobuje neplodnost, nebo že muslimové buddhistům do jídla drtí antikoncepční pilulky.



„Nikdy v minulosti nás buddhisté neměli rádi tak málo jako teď. Nyní mniši mezi lidi zasévají myšlenku, že do této země nepatříme a měli bychom odejít. Ale kam půjdeme? Toto je náš domov,“ říká srílanský imám Mohammed Naseer. Právě na jeho mešitu už před dvěma lety buddhisté zaútočili.



Podobně jako buddhisté na Srí Lance čím dál víc smýšlejí mniši i v dalších východoasijských zemích a ve jménu záchrany svého národa a své víry odbočují od pověsti mírumilovných služebníků Buddhy směrem k násilí. Brojí proti radikálním islamistům a přestože v jejich domovinách žije byť jen pár procent muslimů, říkají, že chce menšina ovládnout většinu.

V Barmě je populární mnich Ašin Wirathu, jehož plamenná kázání proti muslimům se před šesti lety dostala až na přední stranu časopisu Time, který jej označil za tvář buddhistického teroru.

„Buddhistický bin Ládin“ za své projevy skončil ve vězení, dodnes však odmítá mírumilovnou povahu buddhismu a ve svých kázáních provolává slávu armádě, která v brutálních čistkách vyvraždila tisíce rohingských muslimů.

Masakr, který OSN považuje za genocidu, v zemi odsoudilo jen pár mnichů. Ti ostatní totiž Rohingy otevřeně označují za podlidi a vetřelce, kteří chtějí zničit tamní buddhistický ráj. „V den, kdy sem přijde Mezinárodní trestní soud, beru do ruky zbraň,“ prohlásil Wirathu s odkazem na rozhodnutí soudu, že rozjede vyšetřování generálů zodpovědných za vyvražďování barmských muslimů.

Není sám, do zbraně volají i další mniši, třeba hluboce respektovaný dvaaosmdesátiletý mnich Sitagu Sayadaw. Někdejší disident se kdysi sešel s americkým prezidentem Barackem Obamou i papežem Františkem.

Teď místní vojenské juntě nabízí nové bojovníky. „V Barmě je 400 tisíc mnichů. Pokud je potřebujete, řeknu jim, aby začali. Je to jednoduché,“ ujistil v květnu armádního velitele. Během ramadánu pak buddhisté obsadili islámské modlitebny a donutili věřící k útěku.

„Extremisté tvoří jen malou část buddhismu v Barmě, ale jsou hlasití,“ říká opat Ashin Sein Di Ta z chrámu Asia Light Pariyatti.



Kromě Srí Lanky a Barmy buddhisté převládají i v Thajsku, Kambodži či Mongolsku. „Buddhističtí mniši vám řeknou, že by se nikdy nedopustili násilí. Ale jedním dechem dodají, že jejich víra a buddhistické státy musí být ubráněny jakýmikoliv prostředky,“ upozorňuje dánský antropolog Mikael Gravers.

Buddhisté vymírají:

