Letošní ročník Budapest Pride podpořila ve společném prohlášení řada ambasád evropských i dalších západních zemí, mimo jiné britská, francouzská, italská, belgická, nizozemská, australská, izraelská, polská, ukrajinská či dánská.
České centrum v Budapešti podpořilo Pride. Vedení brzy skončí, reaguje Macinka
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Piráti bojují proti zákonu. Chtěli jednat o tom, že Babiš neumí říci Macinkovi ne
Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se v pátek...
České centrum v Budapešti podpořilo Pride. Vedení brzy skončí, reaguje Macinka
Budapešť se chystá na první pochod hrdosti po pádu Viktora Orbána. Akci na podporu práv LGBTQ komunity podpořilo k nelibosti ministra zahraničí Petra Macinky také tamní České centrum. „Je to zbytečný...
Na Krymu vyhlásili po ukrajinských útocích nouzový režim
Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil, ale...
Adidas našel lék na vedra. Představil oblečení s vestavěnými ventilátory
Německý gigant módního a sportovního oblečení se po desetileté pauze vrátil ke spolupráci s vlivným americkým módním návrhářem Rickem Owensem. Jejím výsledkem je řada funkčního oblečení, které i přes...
Ve Francii se ve vedrech utopilo už před padesát lidí. Paris Pride se ruší
Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na pětapadesát, oznámila ministryně sportu Marina Ferrariová. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory...
Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí
Zatímco poslankyně opozičních Pirátů navrhovaly jednat o vlně veder, ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka si vzal ve Sněmovně slovo, aby přednesl stručnou zprávu k průběhu...
Kdo je Anna Ponomarjovová? Rusko do Prahy vysílá diplomatku s vazbou na Česko
Anna Ponomarjovová v pátek oficiálně nastoupila do funkce nové ruské velvyslankyně v Česku. Na Pražském hradě předala pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi a vystřídala Alexandra Zmejevského,...
Slíbili mu výnos z dlouhodobé investice, muž přišel o více než pět milionů
O více než pět milionů korun přišel osmatřicetiletý muž z Náchodska. Nechal se nalákat na internetovou reklamu slibující vysoký výnos z investic, jenže peníze skončily nejspíš u podvodníků. Poškozený...
RECENZE: Bili mámu, já pak své blízké taky. Násilí v rodině líčí zpěvák, fotbalista i lékař
Po hrané rekonstrukci případu Monyová přichází na Oneplay třídílný dokument Láska nebolí, v němž téma domácího násilí otevírají jiné osobnosti: oběti jako zpěváci Radek Banga a Michaela Nosková, ale...
Úsměvy, objetí i kytice. Podívejte se, jak se děti loučily se školním rokem
Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Vzácný souběh událostí. Zahraniční experti ověřili příčiny loňského blackoutu v Česku
Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů...
Zemřela historička Milena Flodrová, definovala rozdíl mezi Brňanem a Brňákem
Ve věku 91 let zemřela historička Milena Flodrová, znalkyně a popularizátorka dějin Brna. O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih a odborných článků,...