Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav pádu nenáviděného premiéra.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Organizátoři předem upozorňovali, aby si s sebou lidé vzali dost vody, namazali se opalovacím krémem a měli přikrývku hlavy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dlouholetý premiér se loňský ročník pokusil zakázat, ale neúspěšně. Do ulic dorazilo na 350 tisíc lidí a z pochodu sexuálních menšin se stala největší protirežimní demonstrace za šestnáct let vlády Fideszu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Letos v dubnu Orbánova strana drtivě prohrála volby a přestože její zákony namířené proti LGBTQ komunitě stále zůstávají v platnosti, nová vláda dala najevo, že pochodu nebude bránit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Maďarská policie už koncem května uvedla, že nevidí důvod letošní ročník zakázat.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Organizátoři tak mohli vzkázat do světa: „Pojďme společně dokončit změnu režimu! Pusťme do naší země závan svobody! Pride byl, Pride je, Pride bude!“
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kromě leseb, gayů, transsexuálů, pansexuálů, intersexuálů a vůbec sexuálů všeho druhu dorazili i mladí trockisté. Pro ně žádná změna režimu nenastala, protože u moci je pořád kapitalismus. Ale naděje tu je. Zítra se bude tančit všude, zas zavlají vlajky rudé...
Autor: Petr Topič, MAFRA
...ale v sobotu v Budapešti vlály hlavně vlajky duhové. A občas nějaká ta maďarská.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Účastníci pochodu se proto po cestě lačně vrhali k pítkům a fontánám, aby se aspoň na chvíli zchladili.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Organizátoři zajistili šest sanitek, na startu i v cíli průvodu se zdarma rozdávala voda. Zkolaboval jeden člověk.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Průvod začal u budovy maďarské státní opery, kde si účastníci u podnikavých stánkařů mohli nakoupit vějíře a slunečníky v duhových barvách.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Starší lidi či lidé se zdravotními komplikacemi měli podle nich radši zůstat doma a pochod podporovat jen na dálku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zpátky do ložnice! I letošní průvod narušilo několik konzervativců vzývajících křesťanské hodnoty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pár dní před akcí z Alžbětina mostu kdosi vytrhal duhové vlajky a naházel je do Dunaje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Aktivisté z krajněpravicové strany Mi Hazánk pak na most připevnili maďarské vlajky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V den pochodu se ovšem duhové standarty na mohutném bílém mostě objevily znovu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Když pochod dorazil na druhý břeh Dunaje, bouřlivě zdravil své zachmuřené odpůrce.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Národovci a křesťanští konzervativci na duhové zástupy shlíželi od sochy svatého Gerarda.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Hřích nemůže být věc hrdosti! Budapešť není Sodoma!“ stálo na transparentu organizace Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mládežnická ultranacionalistická organizace nemá problém jen s homosexuály a lesbami, ale i s důsledky první světové války.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Její název se dá přeložit jako „64 žup“. Právě tolik správních jednotek mělo Velké Maďarsko před uzavřením Trianonské smlouvy v roce 1920.
Autor: Petr Topič, MAFRA
A ještě jeden pohled na zaplněný Alžbětin most. Jmenuje se podle císařovny Sisi, jejíž sochu také najdeme v parčíku na jeho budínském konci. Maďaři ji na rozdíl od Františka Josefa milovali, protože se v roce 1867 přičinila o rakousko-uherské vyrovnání.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Duhový průvod nezastavila ani křesťanská aktivistka, která se mu postavila s křížem v ruce, ani dva muži házející zeleninu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V cíli na ně čekala hromada pytlíků s životodárnou tekutinou. Navezla je sem maďarská armáda.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kreativitě se meze nekladou. Homokomando bylo k vidění už na loňském ročníku a letos vytáhlo do boje znovu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Viktor „Queer“ Orbán. I když předseda Fideszu má dnes asi jiné starosti než invazi zhoubného liberalismu na maďarskou půdu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mezi nimi řada cizinců: Britové, Češi, Španělé, Slováci, Estonci, Turci, Rusové, Ukrajinci...
Autor: Petr Topič, MAFRA
Akci ve společném prohlášení na Facebooku podpořilo jen České centrum v Budapešti.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Je to zbytečný aktivismus,“ vzkázal předseda Motoristů, který v letošní předvolební kampani podporoval Orbána.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Českém centru Budapešť podle něj brzy proběhne reorganizace a lidé z jeho současného vedení nejspíš v diplomacii skončí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Maďaři si však bojují své vlastní politické bitvy. „Základem rodiny je láska,“ hlásá jeden z transparentů na této fotce.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nemilosrdné slunce pálilo do všech stejně. Našetřilo ani účastníky pochodu, ani jejich odpůrce.
Autor: Petr Topič, MAFRA
A jedna momentka z konce pochodu. Mávající rodina vytasila inkluzivní vlajku včetně intersexuálního fialového kruhu ve žlutém klíně.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Demonstrujeme i za vás.“ Transparent se třemi politiky FIdeszu, u kterých se řešila možná homosexualita. Uprostřed je bývalý europoslanec József Szájer, který v roce 2020 rezignoval po skandálu s účastí na bruselské gay párty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vyčerpaní a zpocení účastníci pochodu v cílovém parčíku popadali na zem a užívali stínu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Maďarsko sice moře nemá, ale námořníků by mělo dost. Vždyť i Miklós Horthy se pyšnil titulem admirála.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ještě však není dobojováno. Orbánovský zákon zakazující pochody hrdosti je stále v platnosti, stejně jako zákony proti takzvané propagaci homosexuality a změně pohlaví.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Chtěl bych být člověkem, který oddá první stejnopohlavní pár v Budapešti,“ prohlásil primátor Gergely Karácsony.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sedni si mi na obličej. Ale jestli některá z účastnic Budapest Pride vyslechla výzvu této fešandy, to se nám už zjistit nepodařilo...
Autor: Petr Topič, MAFRA