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Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
V Brně hoří domov pro seniory, hasiči ho evakuují
Hasiči v Brně zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka, vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru jich mířily desítky. Zařízení bylo nutné evakuovat.
Okamura a Vystrčil vystoupí na summitu NATO v Turecku, navštíví i továrnu na drony
Od naší zpravodajky v Istanbulu Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupí se svými projevy v pondělí na parlamentním summitu NATO v tureckém Istanbulu. Týkat se mají mimo jiné výdajů na...
Městský elektromobil, nebo prostorné SUV? Už nemusíte dělat kompromisy
Když si lidé pořizují nové auto, často si kladou stejnou otázku. Má být úsporné do města, pohodlné na dlouhé cesty, dostatečně velké pro rodinu, nebo praktické pro podnikání? Problém je v tom, že...
Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu, zjistil NKÚ
Policie měla mít podle svých plánů už před osmi lety nejméně tři nové lehké vrtulníky i dva velkokapacitní stroje pro přepravu speciálních jednotek. Ani loni v prosinci je však ministerstvo vnitra...
Si Ťin-pching přijal v Pekingu Lukašenka. Jednali o spolupráci i válce na Ukrajině
Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem, blízkým spojencem Ruska. Schůzka navázala na jejich předchozí jednání a přichází v době, kdy...
O Ukrajině můžeme jednat, až Američané dořeší Írán, řekl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů, kteří by měli obnovit jednání o válce na Ukrajině. Podle něj k tomu dojde poté, co se Bílý dům přestane soustředit na konflikt...
Čeští záchranáři pátrají ve Venezuele po přeživších. Do trosek vyslali tři týmy
Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do pátrání po přeživších po středečních zemětřeseních. Do trosek vyslali tři průzkumné týmy, které prověřují místa, kde by se ještě mohli nacházet...
Vlna veder končí. Meteorologové řekli, kdy a o kolik se ochladí
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Zápach ze zóny budou řešit experti, město i firma. Ta získala EIA pro další rozvoj
Výrobce brzdových systémů Brembo Czech získal od kraje kladné stanovisko EIA pro rozšíření výroby v průmyslové zóně Hrabová. Firma se zástupci Ostravy a VŠB-TUO zároveň oznámili společný postup při...
Vláda projedná formu účasti Pavla na summitu NATO, kterou nařídil Ústavní soud
Vláda Andreje Babiše bude v pondělí jednat o podobě účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v neděli...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Kde je mozek Františka Palackého? Rodina a Národní muzeum se přou dodnes
Ani 150 let po smrti nemá jeden z nejslavnějších českých mozků definitivní klid. Potomci Františka Palackého se dodnes přou s Národním muzeem o tom, kde má být uložen. A také kvůli památníku v...
Město nás diskriminuje vyšší daní z nemovitosti. Lidl uspěl se stížností u soudu
K razantnímu zvýšení daně z nemovitostí pro vybrané provozovny přistoupili před časem zastupitelé Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Jenže jednomu z takto postižených supermarketů, společnosti Lidl,...