Situace v zemi se změnila poté, co do úřadu premiéra nastoupil Péter Magyar po vítězství své středopravicové strany Tisza v dubnových parlamentních volbách, jež ukončily dlouholetou vládu premiéra Viktora Orbána.
Za svých 16 let u moci si Orbán a jeho strana Fidesz znepřátelili Evropskou unii, opakovaně blokovali rozhodnutí unie a sblížili se s Ruskem navzdory jeho válce v sousední Ukrajině.
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Orbánovo podrývání demokratických norem a údajná spoluúčast na rozsáhlé korupci vedly EU k hledání způsobů, jak obejít jeho často uplatňované veto při důležitých rozhodnutích a zmrazit miliardy v financích určených pro Maďarsko, aby se zabránilo jejich zneužití.
V projevu před desítkami tisíc lidí na Kossuthově náměstí vedle parlamentu ocenil premiér Magyar statečnost Maďarů, kteří se v roce 1956 vzbouřili proti sovětskému útlaku a „obětovali své životy za demokratické a nezávislé Maďarsko“.
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„Od roku 1956 si každý maďarský vůdce, a opakuji, každý maďarský vůdce, musí uvědomovat, že jeho moc nikdy nemůže být důležitější než svoboda jeho země,“ řekl Magyar v narážce na Orbána. „Maďarsko není zemí, která by mohla navždy kolísat mezi Východem a Západem. V roce 1956 se Maďaři jasně rozhodli: patříme do svobodné a demokratické Evropy,“ dodal maďarský premiér.
Dnes dopoledne Magyar položil květiny k hrobům Maďarů, kteří zahynuli během lidového povstání v roce 1956, které začalo studentským pochodem v Budapešti 23. října a rozšířilo se po celé zemi.
Poté, co revolucionáři úspěšně svrhli maďarského stalinistického vůdce a sovětské jednotky byly vyhnány z hlavního města, nařídila Moskva o dva týdny později Rudé armádě, aby se vrátila do Budapešti, kde revoluci brutálně potlačila. Při tom bylo zabito až 3000 civilistů a velká část města byla zničena. Ze země uprchlo přibližně 200 tisíc lidí, z nichž mnozí se už nikdy nevrátili.