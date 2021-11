V4 jednala v Budapešti o běžencích na běloruské hranici

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šéf polské vlády žádostí o svolání V4, do které patří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, pokračuje v diplomatických aktivitách v souvislosti s krizí na polsko-běloruském pomezí. V neděli navštívil Morawiecki hlavní města tří pobaltských zemí.

Západ obviňuje režim autoritářského vůdce Běloruska Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím s EU.

Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá, Lukašenko nicméně připustil, že běloruské síly pomáhaly migrantům přes hranice do Polska.



„Myslím, že je to dost dobře možné. Jsme Slované. Máme srdce. Naši vojáci vědí, že migranti míří do Německa,“ řekl. Upřesnil také, že pokud budou migranti do Běloruska nadále proudit, nebude se je snažit zastavit, protože ví, že Bělorusko není jejich cíl.



Běženci pocházejí především ze zemí Blízkého východu. Jednou z nich je Irák, kam už se vrátili první deportovaní občané. Mnozí z nich se nyní cítí zoufale a poníženě. Za naději na lepší život utratili veškeré úspory a z budoucnosti v Iráku mají strach. „Není tu práce, není tu budoucnost,“ líčí. Někteří se proto chtějí o zdolání hranic pokusit znovu.