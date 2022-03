Rusko chce Ukrajinu rozpůlit, začnou partyzánské boje, varuje šéf rozvědky

Rusko se snaží rozdělit Ukrajinu na dvě části a vytvořit region ovládaný Moskvou. Nedaří se jim však ovládnout celou zemi, informovala v neděli ukrajinská vojenská rozvědka.

Proruští separatisté v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny se podle svého vůdce Pasečnika brzy chystají uspořádat referendum o připojení k Rusku.

„Ve skutečnosti tu jde o pokus vytvořit Severní a Jižní Koreu na Ukrajině,“ uvedl Kyrylo Budanov v prohlášení a dodal, že brzy na Ukrajině začnou na okupovaných zemích partyzánské boje.

Ruská strana podle něj nikdy nebyla v případě vyjednávání předvídatelná. „Naše země chápe, s kým máme co do činění, neočekáváme zde žádný zázrak. Máme co do činění s armádou zločinců, lupičů, žoldáků a jsme připraveni bojovat a vyhrát,“ uvedl šéf rozvědky pro The Nation.

Ruské velení se už mnohokrát zmýlilo a Ukrajina těchto chybných výpočtů využívá. „Ukrajinská armáda ukázala, že je ruská armáda jen středověkou koncentrací lidské síly a používá staré metody válčení,“ sdělil Budanov.

Doufá, že bude Ukrajina na konci války konečně schopna rozmístit plně funkční systém protivzdušné obrany. Přeje si také, aby v budoucnu při zajišťování míru hrály roli mezinárodní záruky.

Ukrajinská vojenská rozvědka před pár dny také varovala, že se ruský prezident Vladimir Putin snaží vtáhnout Bělorusy do války s Ukrajinou. Slibuje jim prý peníze a výcvik na ruských vojenských univerzitách. Podle rozvědky chtějí Rusové „vysát“ z běloruské armády dobrovolníky, s oficiální účastí Minsku na konfliktu s Ukrajinou se tak zřejmě počítá méně.

Byl to právě Budanov, který v listopadu minulého roku varoval, že Rusko používá masivní cvičení na západě Ruska a Běloruska jako zástěnu pro plánovanou invazi na Ukrajinu.

V té době Putinův mluvčí odsoudil jeho tvrzení za „hysterii“ a s ním pomalu zbytek světa – tedy až do rána 24. února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu.

21. března 2022