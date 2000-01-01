náhledy
Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod podlahami a ve zdech řadu předmětů z minulých desetiletí. Našli staré boty, krabičky od cigaret, sázkové tikety, noviny z roku 1889 i program recepce pro Alžbětu II. Co vše palác skrýval, si prohlédněte ve výběru fotografií.
Autor: Profimedia.cz
Útržek Evening Standardu z 27. listopadu 1889 zase připomněl tehdejší kulturní život Londýna. Zachoval se na něm přehled divadelních představení ve West Endu.
Autor: Profimedia.cz
Součástí nálezů z rekonstrukce Buckinghamského paláce je i stará dřevěná rozvodná krabice. Pracovníci ji objevili pod podlahou při výměně zastaralých elektrických rozvodů.
Autor: Profimedia.cz
Strojopisný program diplomatické recepce v Buckinghamském paláci ze 17. listopadu 1977 přesně určoval průběh večera i pohyb královny Alžběty II.
Autor: Profimedia.cz
Mezi nálezy z Buckinghamského paláce jsou také dekorativní keramické dlaždice značky Minton, které původně zdobily prostor před krbem.
Autor: Profimedia.cz
Pod podlahou Buckinghamského paláce se ukrývala také láhev neperlivé pramenité vody Schweppes Malvern. Na světlo se dostala až během nynější rekonstrukce.
Autor: Profimedia.cz
Krabičku cigaret Silk Cut King Size od společnosti Benson & Hedges objevili pod podlahovými prkny Buckinghamského paláce, kde zůstala ukrytá desítky let.
Autor: Profimedia.cz
A toto je pozvánka na karetní večer „Whist Drive“ pořádaný společenským klubem královské domácnosti v Buckinghamském paláci.
Autor: Profimedia.cz
Nevyplněné sázkové tikety společnosti Littlewoods Pools z roku 1957 zachycují tehdejší rozdělení anglických fotbalových týmů do jednotlivých soutěží.
Autor: Profimedia.cz