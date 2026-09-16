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Skryté poklady Buckinghamského paláce. Podívejte se, co vše rekonstrukce odhalila

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Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod... Sada šesti vánočních přání s obálkami ze série Dignity Series, nalezená během... Útržek Evening Standardu z 27. listopadu 1889 zase připomněl tehdejší kulturní... Dřevěná rozvodná krabice nalezená pod podlahou Buckinghamského paláce během... Program večerní recepce pro členy diplomatického sboru v Buckinghamském paláci... Dekorativní keramické dlaždice Minton z krbového ohniště, nalezené při... Láhev neperlivé pramenité vody Schweppes Malvern nalezená pod podlahou... Krabička cigaret Silk Cut King Size od společnosti Benson & Hedges nalezená pod... Také tento pár pracovních bot s podrážkou pobitou hřebíky objevili dělníci. Pozvánka na karetní večer „Whist Drive“ pořádaný společenským klubem královské... Nevyplněné sázkové tikety společnosti Littlewoods Pools z roku 1957 zachycují... A našel se i tento starý cínový korbel.
Při rozsáhlé modernizaci Buckinghamského paláce objevili pracovníci pod podlahami a ve zdech řadu předmětů z minulých desetiletí. Našli staré boty, krabičky od cigaret, sázkové tikety, noviny z roku 1889 i program recepce pro Alžbětu II. Co vše palác skrýval, si prohlédněte ve výběru fotografií.

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