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Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“
V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.
Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk
Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima...
Fidži vyhlásilo národní stav nouze. HIV tam má každý 60. člověk
Fidži vyhlásilo kvůli šíření viru HIV národní stav nouze. Podle oficiálních odhadů je v tomto ostrovním státě v jižním Pacifiku nakažený jeden z 60 dospělých. Virus se přenáší krví nebo tělními...
Při prevenci rakoviny lidi víc motivuje pohodlí než odměna, ukázal průzkum
Jednodušší cesta k preventivnímu vyšetření funguje lépe než výhody nabízené za absolvování testu. Vychází to z výsledků pilotního projektu „Screening z domova“ Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Ten...
Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti
Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...
Středula vyzval k debatě o daních, varoval před prostorem pro švarcsystém
K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Varoval také před snahou vlády o...
Z jezera Most vyzvedli tělo. Expertiza určí, zda jde o ztraceného mladíka
Policejní potápěči dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Podle policie zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na...
Češi po povodních v Nepálu draží obrazy. Výdělek půjde na zničené školy
Originální práce popartového umělce Andyho Warhola, křišťálová váza výtvarníka Milana Knížáka i plátna současných autorů míří do dražby. Nadační fond Happy Hearts spustil sedmnáctý ročník dobročinné...
Kanada s USA? Ne, s Evropou. Ursula převezla Trumpa, ale všechny zaskočila
Donald Trump to „dokázal“. Svými kroky donutil Kanadu hledat spojence jinde. Evropská komise zaskočila svět nabídkou, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Kanadský premiér...
Itálie u soudu. Žena unikla trestu za bodnutí druha násilníka, pak se objímali
Na deset let mohla jít za mříže za pokus o vraždu třiatřicetiletá matka devíti dětí z Chrasti na Chrudimsku, která loni v květnu jako těhotná bodla kuchyňským nožem svého o tři roky mladšího...
Tünde Bartha vrátí městský byt, důvod výpovědi ale odmítá. Radnici bude žalovat
Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha s manželem předají Praze 3 městský byt na Žižkově, z něhož jim radnice v červnu vypověděla nájem kvůli údajnému porušení podmínek. Blízká spolupracovnice premiéra...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu
Po deseti letech se začne opravovat památkově chráněné a staticky narušené Velké kino ve Zlíně. Zastupitelé ve čtvrtek schválili výsledky soutěže na jeho proměnu na multifunkční objekt se dvěma sály....
Ukrajina při nákupech zbraní přišla o miliardy. Nelogicky zvýhodnila i firmu Strnada
Ukrajina v roce 2024 kvůli podvodům, plýtvání a špatnému řízení nákupů pro armádu přišla přibližně o 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun). Vyplývá to z vládních auditů, které získal deník The New...