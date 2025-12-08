Osiřelí proruští populisté v Německu mění název, zkratka BSW zůstává

Autor:
  10:30
Německé levicově populistické Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) na sobotním sjezdu odsouhlasilo, že změní název, ze kterého zmizí jméno jeho zakladatelky a jedné z nejvýraznějších tváří levicové politiky. Nově se bude strana jmenovat Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu, zkratka BSW zůstane zachována. Změna názvu vstoupí v platnost až 1. října 2026. Strana si rovněž zvolila nové vedení, ve kterém již Wagenknechtová není.
Německé levicově populistické Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) odsouhlasilo, že změní název, ze kterého zmizí jméno jeho zakladatelky. (7. prosince 2025) | foto: ČTK

Sahra Wagenknechtová na akci na podporu Gazy (13. září 2025)
15 fotografií

Změna názvu strany není překvapivá, Wagneknechtová totiž při zakládání strany v roce 2023 prohlásila, že jméno jí propůjčuje jen dočasně, a to do doby, než se uskupení na politické scéně prosadí. Před několika týdny pak oznámila, že se z vedení strany stáhne. BSW, jejíž plný název zní Spojenectví Sahry Wagenknechtové – za rozum a spravedlnost, vznikla odštěpením od postkomunistické Levice.

BSW celkově stojí před zlomem. Nejenže změnila název, ale zakladatelka Wagenknechtová také odstoupila z vedení strany a na sjezdu bylo zvoleno nové vedení. Novým spolupředsedou strany byl zvolen 45letý europoslanec Fabio De Masi. Dosavadní spolupředsedkyně Amira Aliová (45) byla potvrzena ve funkci. Oba kandidáty navrhla Wagenknechtová.

BSW uspěla ve volbách do Evropského parlamentu a také v zemských volbách na východě Německa, naopak v letošních parlamentních volbách se do Spolkového sněmu těsně nedostala. S žádostí o přepočítání hlasů zatím strana neuspěla.

Těsný neúspěch s velkými důsledky. BSW v Německu žádá přepočítání voleb

Wagenknechtová v projevu na sjezdu přiznala, že BSW se momentálně nedaří. Prohlásila, že strana je nepostradatelná a částečně ostrými slovy zaútočila na spolkovou vládu i na opozici. Potvrdila také hlavní postoje BSW – odpor k branné povinnosti a vyšším výdajům na zbrojení, prosazování jednání s Ruskem, dovoz levné energie z Ruska a důchodový systém jako v Rakousku.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Karlovarský kraj má nového hejtmana. Mračkovou Vildumetzovou střídá Petr Kubis

Starosta Sokolova Petr Kubis

Petr Kubis se podle očekávání stal novým hejtmanem Karlovarského kraje. Dnes o tom rozhodli členové krajského zastupitelstva. Kubis (ANO) ve funkci nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou, která v...

8. prosince 2025  10:24,  aktualizováno  10:57

Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech tři lidi. Úřady před hrozbou varovaly

Tenerife

Tři lidé zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Další tři lidé byli zranění, informovaly v neděli úřady na Kanárských ostrovech. Ty předtím varovaly, že nebezpečně...

8. prosince 2025  10:52

Já i prezident chceme zachovat nezávislost veřejnoprávních médií, řekl Klempíř

Přímý přenos
Prezident republiky Petr Pavel přijal v pondělí 8. prosince 2025 na Pražském...

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá zbývající kandidáty Motoristů na ministry v nové vládě. Boris Šťastný povede nově vzniklé ministerstvo sportu, Filip Turek, nominant na resort životního...

8. prosince 2025  8:43,  aktualizováno  10:52

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Policisté v ostravské kolonii Bedřiška zajistili prostor okolo domu, který před...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

8. prosince 2025  6:14,  aktualizováno  10:52

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahují v Mostecké ulici v Brně, kde někdo napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého člověka policisté zadrželi, s obětí se znal.

8. prosince 2025,  aktualizováno  10:49

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Těšeticích se zřítila část zdi domu. Zavalená žena utrpěla středně těžká...

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahovalo v pondělí šest jednotek hasičů v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a do péče si ji převzala zdravotnická...

8. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  10:41

Ruská blogerka zavřela syna do vakuového pytle a odsála vzduch, nářku se smála

Ruská blogger zavřela své dítě do vakuového pytle a vysála vzduch

Ruská influencerka vyvolala na sociálních sítích vlnu pobouření poté, co zveřejnila video, na kterém svého syna umístila do vakuového pytle, z nějž následně vysavačem odsála vzduch. Na záznamu je...

8. prosince 2025  10:07

Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma dekarbonizace jsou Michal Macenauer, ředitel...

Česko čeká nejnáročnější energetická přeměna v novodobé historii. Uhlí během příštích deseti let prakticky zmizí, jádro se do té doby zásadně nerozšíří a klíčovou roli převezmou plyn, biometan, vítr,...

8. prosince 2025

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Ve spolupráci
Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

8. prosince 2025

Falešné lékařky vystavovaly neschopenky i recepty na léky, pacienty ani nevyšetřily

ilustrační snímek

Letos v létě policisté informovali o dvou ženách, které zhruba čtvrt roku vedly na Českokrumlovsku ordinaci, aniž by k tomu měly kvalifikaci. Při vyšetřování případu vyšlo najevo, že navíc...

8. prosince 2025  9:52

V Praze nejezdí část tramvajové linky 13, nákladní vůz strhl trolej

ilustrační snímek

Kvůli poškození trolejového vedení v Praze na Vinohradské ulici nejede linka číslo 13 mezi zastávkami Muzeum a Flora. Dopravce žádá cestující, aby využili souběžné linky metra A, případně...

8. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  9:17

