Změna názvu strany není překvapivá, Wagneknechtová totiž při zakládání strany v roce 2023 prohlásila, že jméno jí propůjčuje jen dočasně, a to do doby, než se uskupení na politické scéně prosadí. Před několika týdny pak oznámila, že se z vedení strany stáhne. BSW, jejíž plný název zní Spojenectví Sahry Wagenknechtové – za rozum a spravedlnost, vznikla odštěpením od postkomunistické Levice.
BSW celkově stojí před zlomem. Nejenže změnila název, ale zakladatelka Wagenknechtová také odstoupila z vedení strany a na sjezdu bylo zvoleno nové vedení. Novým spolupředsedou strany byl zvolen 45letý europoslanec Fabio De Masi. Dosavadní spolupředsedkyně Amira Aliová (45) byla potvrzena ve funkci. Oba kandidáty navrhla Wagenknechtová.
BSW uspěla ve volbách do Evropského parlamentu a také v zemských volbách na východě Německa, naopak v letošních parlamentních volbách se do Spolkového sněmu těsně nedostala. S žádostí o přepočítání hlasů zatím strana neuspěla.
Wagenknechtová v projevu na sjezdu přiznala, že BSW se momentálně nedaří. Prohlásila, že strana je nepostradatelná a částečně ostrými slovy zaútočila na spolkovou vládu i na opozici. Potvrdila také hlavní postoje BSW – odpor k branné povinnosti a vyšším výdajům na zbrojení, prosazování jednání s Ruskem, dovoz levné energie z Ruska a důchodový systém jako v Rakousku.