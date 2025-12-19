Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko se boku Orbána a Fica odmítlo ručit

Za obří úvěr bude tedy ručit zbývajících 24 států. Česko se tak v této konkrétní otázce ocitlo v táboře „neúčastnících se“, byť z odlišných důvodů než Budapešť či Bratislava, protože tyto dva státy podle premiéra Andreje Babiše odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. Česko je odsouhlasilo, tvrdí.
Půjčku by měla finálně splatit sama Ukrajina. Na rozdíl od původně zvažované reparační půjčky však zatím není zřejmé, kde Kyjev na splácení najde finance a jak vysoké budou úroky.
Nejsme jako Maďarsko, ale ručit nebudeme
Krátce po skončení jednání předstoupil před novináře premiér Babiš, aby vysvětlil postoj české delegace. Důrazně přitom odmítl, že by Česko mělo stejnou pozici jako zbylé dva státy, které odmítly ručit.
„Česká republika má jinou pozici než Maďarsko a Slovensko. Tyto dvě země de facto odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry,“ zdůraznil Babiš.
Podle premiéra je důvodem pro odmítnutí záruk snaha chránit domácí finance, což avizoval už před odletem na summit. „Říkáme jasně, že potřebujeme peníze pro naše české občany. Vláda nám nechala rozpočet, kde máme vydat asi 90 miliard a není na to krytí,“ uvedl s tím, že prioritou musí být vnitřní stabilita státu.
Babiš se také pozastavil nad načasováním pomoci v kontextu očekávaných mírových jednání. „Pokud jsme tak blízko míru, nedává mi logiku schvalovat peníze až na roky 2026 a 2027,“ kritizoval strategii Unie a dodal, že peníze by se měly čerpat primárně z ruských aktiv, ale až po definitivním utichnutí zbraní a vyřešení bezpečnostních záruk.
K osobnímu setkání s Volodymyrem Zelenským v Bruselu nedošlo. Babiš se k němu chystá, až se vyjasní otazníky kolem české muniční iniciativy.
Plán na využití zmrazených ruských aktiv ale stále není ztracený a mohl by přijít na řadu později jako doplňkový mechanismus. „Na stole jsou stále různé možnosti, včetně pozdějšího zapojení výnosů ze zmrazených aktiv,“ uvedl jeden z diplomatů blízký jednání. Celý summit trval přes 15 hodin, přičemž jen otázce financování napadené země lídři věnovali přibližně pět hodin intenzivních debat.