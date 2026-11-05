Politická krize v Polsku se dál prohloubila. Konzervativní prezident Karol Nawrocki tento týden ostře kritizoval proevropského premiéra Donalda Tuska ze snahy o nezákonné uchopení moci a ze „zločinu proti ústavě“. Levicově liberální šéf vlády Tusk ve stále vášnivější přestřelce naopak mluví o tom, že jeho snaha o nové obsazení Ústavního soudu je zásadní pro samotné zachování právního státu v této 38milionové zemi, šesté největší unijní ekonomice.
Skoro to vypadalo, že si bruselští úředníci vychutnávají možnost poučit o evropském právu euroskeptika Nawrockého.