Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brusel přiživuje spor o polský soud. Vyzývá euroskeptika Nawrockého

Jiří Sládek

Fotogalerie13 Premium

Policie před soudem. Sídlo justice ve varšavské ulici se stalo dějištěm slovních přestřelek i drobných strkanic, nešlo o noc menšího, než řešení ústavní krize. | foto: Reuters

Třenice mezi premiérem Tuskem a prezidentem Nawrockim se nebezpečně vyostřuje, padají slova o převratu či ohrožení právního státu.

Politická krize v Polsku se dál prohloubila. Konzervativní prezident Karol Nawrocki tento týden ostře kritizoval proevropského premiéra Donalda Tuska ze snahy o nezákonné uchopení moci a ze „zločinu proti ústavě“. Levicově liberální šéf vlády Tusk ve stále vášnivější přestřelce naopak mluví o tom, že jeho snaha o nové obsazení Ústavního soudu je zásadní pro samotné zachování právního státu v této 38milionové zemi, šesté největší unijní ekonomice.

Skoro to vypadalo, že si bruselští úředníci vychutnávají možnost poučit o evropském právu euroskeptika Nawrockého.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Labe bylo splavné jen tři týdny. Pokračující sucho by vyhnalo dopravu i z Vltavy

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Letošní sucho zasadilo další ránu dlouhodobě skomírající říční nákladní dopravě. Období podzimu bylo po letní přestávce dobou, kdy se do Česka opět daly přepravit nadrozměrné náklady po Labi, které...

5. listopadu 2026

Obce by měly mít méně od státu a více z daně z nemovitosti, spočítala studie

Premium
ilustrační snímek

Podle expertů stát dává obcím přehnané kapesné, nezávisle na tom, co pro občany dělají. Zatímco státní rozpočet je setrvale v hlubokém minusu a na příští rok vláda navrhla čtyřistamiliardový schodek,...

5. listopadu 2026

Brusel přiživuje spor o polský soud. Vyzývá euroskeptika Nawrockého

Premium
Policie před soudem. Sídlo justice ve varšavské ulici se stalo dějištěm ...

Třenice mezi premiérem Tuskem a prezidentem Nawrockim se nebezpečně vyostřuje, padají slova o převratu či ohrožení právního státu.

5. listopadu 2026

Nedostatek psychologů má řešit rychlé vzdělávání. Ohrozí to pacienty, tvrdí kritici

Premium
V Česku chybí 1 500 psychologů. Nedostatek odborníků má řešit rychlé...

Na sto tisíc obyvatel zhruba 26 klinických psychologů – to je jedno z dlouhodobých doporučení Světové zdravotnické organizace. V Česku jich však na stejný počet připadá asi osm. Podle odborníků...

5. listopadu 2026

Zemřel bavorský vicepremiér. Našli ho v berlínském hotelu

Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (29. srpna 2023)

Bavorského vicepremiéra a ministra hospodářství Huberta Aiwangera našli mrtvého v hotelu v centru Berlína. Informoval o tom deník Bild s odvoláním na zdroje z bavorské vlády a berlínské policie....

4. listopadu 2026  22:19,  aktualizováno  22:25

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Reality show Zrádci je už za polovinou. Křivoklát opustilo 14 hráčů z původních 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran hradu. Mezi nimi je už jen 8 věrných a stále dva zrádci. Nové díly reality show...

4. listopadu 2026  21:41

Írán vítá porážku republikánů, Chameneí zároveň hrozí rozsáhlejší válkou

Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči...

Íránské vedení uvítalo porážku republikánů amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterních volbách do Kongresu USA a označilo ji za jasný signál, že američtí voliči odmítají válku proti Íránu....

4. listopadu 2026  21:21

Prezidenti V4 zahájili summit v Trenčíně. Jednali s guvernéry centrálních bank

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Prezidenti zemí visegrádské čtyřky (V4) ve středu vpodvečer zahájili ve slovenském Trenčíně dvoudenní summit. Na úvod se setkali s guvernéry centrálních bank všech čtyř zemí, se kterými diskutovali o...

4. listopadu 2026  19:24,  aktualizováno  20:22

AI žene spotřebu elektřiny vzhůru. Z hlediska klimatu je to katastrofa, varují někteří

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Rozmach umělé inteligence prudce zvyšuje spotřebu elektřiny v datových centrech. Technologičtí giganti jako Amazon, Microsoft, Google či Meta proto mimo jiné sázejí na výstavbu obřích plynových...

4. listopadu 2026

ANALÝZA: Americký masakr jak motorovou pilou. Je třeba myslet na časy bez Trumpa

Premium
Donald Trump (2026)

Tohle se ani nedá nazvat porážkou, to byla velká chirurgická jatka, demokraté amputovali republikánskou moc a převzali celý Kongres. Zařízli se tak hladově do republikánského těla, že poprvé od roku...

4. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Američané hlasovali proti nenávisti, zní z Madridu. Tusk řekl, co by Trumpovi poradil

Donald Tusk (9. ledna 2026)

Americká administrativa zůstává po vítězství demokratů v kongresových volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle šéfa španělské vlády...

4. listopadu 2026  10:47,  aktualizováno  19:49

Pohled do zákulisí Zrádců. Kam chodí spát hráči a kdo se zúčastní další řady

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.

Třetí řada detektivní hry Zrádci je v plném proudu. Věrným se zatím podařilo odhalit jednoho zrádce, ale další dvě zrádkyně dál úspěšně plení jejich řady. Jak dlouho trvalo natáčení třetí řady této...

4. listopadu 2026  19:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.